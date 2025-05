video suggerito

Luisa Ranieri è la diva dei David di Donatello 2025: sfila con spalle nude e serpente al polso Luisa Ranieri è stata tra gli ospiti speciali dei David di Donatello 2025, sul cui red carpet ha dato prova di essere una vera e propria diva: ecco tutti i dettagli del suo look con spalle nude e serpente al polso.

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la 70ᵃ edizione dei David di Donatello, la cerimonia annuale organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano che tra i vincitori ha visto diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Elio Germano che ha conquistato la statuetta come Miglior Attore alla Migliore Attrice dell'anno Tecla Insolia. A farla da padrone non potevano che essere le innumerevoli star che hanno letteralmente invaso il red carpet allestito al Teatro 5 di Cinecittà a Roma. Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno sfilato per la prima volta in coppia, Celeste Dalla Porta ha incantato tutti in nero, Monica Bellucci ha puntato sul power suit: a distinguersi per bellezza e stile, facendo concorrenza alle celebrities internazionali, è stata Luisa Ranieri. Cosa ha indossato per partecipare all'atteso evento del cinema italiano?

Il look di Luisa Ranieri ai David di Donatello 2025

L'avevamo lasciata in vacanza in un hotel extra lusso di Tokyo col marito Luca Zingaretti, ora ritroviamo Luisa Ranieri in versione glamour ai David di Donatello 2025. Da sempre icona di stile e di eleganza, anche in questa occasione non ha deluso le aspettative dei fan. Per la tradizionale sfilata sul red carpet ha indossato un lungo abito marrone (sui toni del Mocha Mousse) dalle linee minimal ed essenziali, un modello con gonna a sirena con strascico, fascia in vita e bustier con scollo a barca che ha lasciato le spalle nude. Sebbene non abbia osato in fatto di scintillii e colori, è riuscita a diventare il simbolo della classe e della raffinatezza semplice, che non ha bisogno di "urlare" per essere notata.

Chi ha firmato i gioielli di Luisa Ranieri

A impreziosire l'outfit minimal di Luisa Ranieri sono stati i gioielli. Si è affidata alla Maison Bulgari, sfoggiando alcuni pezzi d'Alta Gioielleria della collezione Serpenti: al polso ha indossato il bracciale a spirale Viper, per la precisione un modello in oro giallo ma tempestato di diamanti scintillanti, e lo ha abbinato a dei mini orecchini di diamanti sempre a forma di serpente. L'attrice ha poi lasciato il collo nudo, mettendo in risalto la scollatura. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali ma con focus sugli occhi e sguardo penetrante: Luisa Ranieri non ha assolutamente nulla da invidiare alle dive internazionali in fatto di bellezza e stile.

Luisa Ranieri con gioielli Bulgari