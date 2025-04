video suggerito

Luisa Ranieri a Tokyo con Luca Zingaretti: vacanza di lusso nell'hotel da 6mila euro a notte

A cura di Valeria Paglionico

Il lunghissimo ponte di primavera di quest'anno ha dato a molti la possibilità di prendersi una pausa dal lavoro con pochissimi giorni di ferie e di organizzare una vacanza oltreoceano. Le star non fanno eccezione, anzi, sono diversi i volti noti dello spettacolo che sono volati in luoghi paradisiaci, da Aurora Ramazzotti in Messico a Chanel Totti alle Maldive. Luisa Ranieri, invece, ha detto no al mare e ha puntato tutto su Tokyo, la capitale del Giappone che sognava di visitare da tempo: ecco qual è e quanto costa l'hotel di lusso che ha scelto per la fuga romantica con il marito Luca Zingaretti.

L'hotel scelto da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Tokyo

Era da tempo che Luisa Ranieri e Luca Zingaretti volevano organizzare un viaggio in Giappone e ora, in occasione del lungo ponte di primavera, sono finalmente riusciti a realizzare il loro sogno. Come stanno trascorrendo le loro giornate? Visitano i templi iconici, gustano le pietanze locali e si godono la meravigliosa vista sullo skyline direttamente dalla loro camera d'albergo.

Bulgari Hotel Tokyo

L'hotel scelto per questa vacanza orientale è il lussuoso Bulgari Hotel: si trova tra il 40esimo e il 45esimo piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, è vicinissimo alle principali attrazioni della città, dal Palazzo imperiale alle zone commerciali di Nihombashi e Ginza, e vanta uno stile iper contemporaneo e super sofisticato.

La vista sullo skyline

Quanto costa a notte il Bvlgari Hotel Tokyo

Il Bvlgari Hotel Tokyo conta 98 camere e suite, una meravigliosa Spa e una serie di ristoranti di alta qualità come il Sushi Hōseki e Il Ristorante – Niko Romito, il Bvlgari Bar, Bvlgari Dolci e la Bvlgari Spa. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno puntato tutto su una delle stanze più belle della struttura: una suite con una enorme vetrata con vista sulla città.

Suite Deluxe

Si estende su una superficie di 100 mq, ha camera da letto, salotto e bagno e viene offerta a oltre 6.000 euro a notte. Certo, considerando il fatto che l'attrice nel post ha inserito la dicitura #suppliedby, probabilmente non ha pagato il soggiorno, ma è chiaro che non avrebbe potuto desiderare di meglio. In quanti sognano di concedersi una vacanza in un paradiso simile?