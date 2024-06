video suggerito

Annalisa e Tananai con i completi gessati: vestono coordinati per il video di Storie Brevi Annalisa e Tananai hanno appena lanciato la loro hit dell’estate intitolata Storie Brevi e sono già stati risoprannominati i nuovi Mina e Celentano. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è estate senza tormentoni musicali e questo 2024 si preannuncia ricco di hit tutte da ballare: da diverse settimane sono molti gli artisti italiani che lanciano le loro nuove hit in vista dell'arrivo della bella stagione, da Elodie con Black Nirvana a BigMama e Alessandra Amoroso con Mezzo rotto, e ora provano a interpretare le reazioni del pubblico per capire qual è quella che verrà incoronata regina delle classifiche. Tra le ultime arrivate ma ugualmente molto apprezzate c'è Storie Brevi di Annalisa e Tananai, l'inedita coppia che è già stata paragonata a una versione contemporanea di Mina e Celentano. Quale migliore occasione del primo duetto per vestirsi in coordinato?

Chi ha firmato i look di Annalisa e Tananai

Annalisa e Tananai sono tra gli artisti più in voga degli ultimi anni e per l'estate 2024 hanno deciso di collaborare per Storie Brevi, una hit serena e scanzonata destinata a diventata tormentone. Pochi giorni prima del lancio si erano mostrati in un sensuale scatto black&white tra canotte bianche e reggiseni in vista, oggi hanno rivelato il secondo look all'insegna del glamour scelto per il video. Lui è stato seguito dallo stylist Nick Cerioni, lei da Susanna Ausoni, hanno approfittato del duetto per vestirsi in coordinato: hanno indossato entrambi dei classici completi gessati firmati Dolce&Gabbana ma rivisitandoli a modo loro, così da aggiungerci un tocco di personalità.

Annalisa e Tananai in Storie Brevi

I completi gessati per Storie Brevi

Tananai ha abbinato l'abito gessato a una camicia color panna in stile anni '70, ovvero con il colletto maxi e a punta, completando il tutto con una cravatta nera portata molto larga. Sebbene abbia indossato le scarpe classiche, ha optato per un paio di calzini di spugna bianca, portandoli rigorosamente a vista. Annalisa ha seguito il trend mannish con giacca e pantaloni ma ha lasciato intravedere il bustier steccato e scollato, un modello completamente trasparente sul busto. I due riusciranno a rendere i completi gessati il must di stagione? L'unica cosa certa è che al momento sono la coppia più fashion e sofisticata dell'estate.