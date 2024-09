video suggerito

Annalisa trionfa all RTL Power Hits Estate 2024: i tre look col reggiseno gioiello in vista Annalisa ha trionfato all’RTL Power Hits Estate 2024: insieme a Tananai si è aggiudicata il premio più ambito con il tormentone Storie Brevi. Cosa ha indossato per il gran ritorno sul palco? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è conclusa "simbolicamente" l'estate 2024, almeno dal punto di vista musicale. L'Arena di Verona ha infatti ospitato l'evento che ogni anno incorona la canzone simbolo della bella stagione, l'RTL Power Hits Estate. Sul palco sono saliti tutti gli artisti che negli ultimi mesi hanno dominato le classifiche italiane, da Geolier ad Alessandra Amoroso con Big Mama, fino ad arrivare a Elodie (apparsa meravigliosa in un abito kimono multicolor). A trionfare, però, è stata Annalisa che, oltre ad aggiudicarsi il premio Siae con Sinceramente, ha anche alzato al cielo il riconoscimento più ambito: Storie Brevi, il duetto che ha realizzato con Tananai, è stato eletto tormentone di stagione. Cosa ha indossato per rendere la serata davvero memorabile?

Chi ha firmato i look di Annalisa all'RTL Power Hits Estate 2024

Insieme a Tananai, Annalisa è stata eletta la regina dell'estate 2024. I due hanno letteralmente dominato le classifiche con la loro Storie Brevi, apparendo sempre uniti e super affiatati sui palcoscenici che hanno calcato negli ultimi mesi. Entrambi vere e proprie icone glamour contemporanee, anche per l'RTL Power Hits Estate sono tornati a spopolare con il loro stile fashion "sempre sul pezzo": se da un lato il cantante ha puntato su un completo di pelle con giacca e pantaloni neri abbinati alla classica canotta bianca, Annalisa ha preferito mixare sensualità ed eleganza. Si è affidata ancora una volta a Dolce&Gabbana, la Maison che ha cominciato a vestirla all'ultimo Sanremo e che ha continuato a curare il suo armadio anche durante il recente tour.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa col reggiseno in vista all'Arena di Verona

Per la gran serata all'Arena di Verona Annalisa è rimasta fedele allo stile dark ma con qualche tocco di sparkling. Ha sfoggiato un mini dress di Dolce&Gabbana, un modello corto e dalla silhouette fasciante, con le maniche lunghe e a sbuffo e una scollatura così audace da lasciare scoperti sia il décolleté che gli addominali. La cantante ha approfittato del maxi cut-out per seguire il trend del reggiseno a vista, sfoggiandone uno differente a ogni esibizione. È partita da un triangolo tempestato di cristalli fucsia per il live sulle note di Storie Brevi, è passata a un modello nero con dettagli in pizzo trasparente per Sinceramente e ha concluso la serata con una nuova variante scintillante ma declinata in argento. Non sono mancati gli stivali alti fino al ginocchio col tacco alto e largo, mentre per quanto riguarda i capelli ha usato delle extension per rendere le lunghezze extra. Annalisa non è forse anche regina di stile?

