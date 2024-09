video suggerito

Annalisa regina dell'estate ai Tim Music Awards 2024: i tre look sul palco dell'Arena di Verona Regina delle classifiche estive (e non solo), Annalisa è stata la protagonista della seconda serata dei Tim Music Awards 2024: la cantante illumina l'Arena con tre look diversissimi.

A cura di Arianna Colzi

Annalisa ai Tim Music Awards

Annalisa è stata senza ombra di dubbio la regina dell'estate 2024. Con Storie Brevi, brano cantato in coppia con Tananai, ha conquistato il pubblico e le classifiche, vincendo anche il premio per la canzone più suonata in Italia con la sua Sinceramente. Per coronare questa estate da favola, ha partecipato ai Tim Music Awards: sul palco dell'Arena di Verona si è esibita con tre suoi successi, per i quali ha scelto tre diversi look.

I tre outfit di Annalisa ai Tim Music Awards

Le tre versioni di Annalisa che hanno calcato il palco dell'Arena di Verona corrispondono perfettamente alle diverse anime dei tre brani cantato. Per l'esibizione della sua Sinceramente, Annalisa sceglie un look total black, proprio come quando ha presentato il brano per la prima volta sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024. L'outfit è composto da combat boots abbinati a collant a rete, mini gonna in vernic, bralette e un chiodo in pelle cropped con maniche corte a palloncino. Un look monocolore ricco di dettagli diversi, che si rifanno anche alle mise che Annalisa ha sfoggiato nel tour nei palazzetti.

Annalisa in total black | Foto Tim Music Awards 2024

Splendido anche il secondo look che Annalisa ha scelto insieme alla sua stylist, Susanna Ausoni, per l'esibizione con Tananai. La cantante sfoggia sempre un paio di stivali alti al ginocchio con dei collant a rete abbinandoli con una gonna asimmetrica viola firmata Ssheena, brand italiano che sul suo e-commerce vende questo modello a 554 euro. L'artista abbina la gonna con drappeggio a un top sempre firmato Ssheena e sui toni del viola: si tratta di un crop top con scollo all'americana con cintura e fibbia metallica. Il modello Trilly è in vendita anche in altri colori a 405 euro sul sito del brand

Annalisa in Ssheena | Foto Tim Music Awards

L'ultimo outfit, scelto per l'esibizione di Beatrice con Tedua, sembra già proiettarsi verso l'autunno con un abito corto a maniche lunghe e leggermente accollato in velluto blu cobalto abbinato con un paio di stivali neri texani al ginocchio. Annalisa sempre impeccabile, anche con colori non semplici da abbinare.

Annalisa e Tedua | Foto Tim Music Awards