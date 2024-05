Charlotte Casiraghi in total denim al Gran Premio di Monaco: è lei la principessa più fashion d’Europa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri si è conclusa l'81esima edizione del Gran Premio di Monaco che ha visto il trionfo di Charles Leclerc ma, al di là delle gare, ad attirare le attenzioni dei media sono state le numerose star che hanno seguito l'evento direttamente dagli spalti. Se Fedez si è assicurato una vista d'eccezione da uno yacht ormeggiato nel porto che dà sul circuito, molti altri hanno preferito il bordo pista, da Elisabetta Gregoraci con Flavio e Nathan Falco Briatore a Diletta Leotta con Loris Karius. Tra gli ospiti non potevano mancare i rappresentanti della famiglia reale: dopo Beatrice Borromeo con Pierre Casiraghi, è arrivata anche Charlotte Casiraghi che ha incantato il pubblico con un look all'ultima moda.

Charlotte Casiraghi veste di jeans

Non è una novità che Charlotte Casiraghi ami gli eventi glamour di fama internazionale, anzi, appare spesso in pubblico anche quando non si tratta di appuntamenti istituzionali legati alla famiglia reale monegasca. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva preso parte a una delle prime del Festival di Cannes con un elegante abito bianco, mentre nelle ultime ore non si è voluta perdere le battute finali del Gran Premio di Montecarlo. Per seguire le ultime qualificazioni prima della gara finale ha puntato tutto su un look "da giorno" che ha mixato in modo impeccabile glamour e comodità. Si è affidata a Chanel, Maison di cui da anni è ambassador, seguendo il trend del total denim.

Look Chanel

Le scarpe iconiche di Charlotte Casiraghi

La principessa monegasca ha abbinato una giacca di jeans crop e a maniche corte a un paio di pantaloni coordinati, per la precisione un modello dalla linea dritta e con una sorta di "doppia chiusura" con i bottoni a vista. A completare il tutto non sono mancati gli occhiali scuri da diva (sempre di Chanel) e le iconiche Mary Jane bicolor della Maison francese, quelle in pelle trapuntata nude con la punta di vernice dark e il tacco basso e quadrato. Charlotte ha così dato l'ennesima prova di aver ereditato la passione per la moda dalla nonna Grace Kelly: così come la nonna, anche lei può essere definita la principessa più fashion del Principato di Monaco.

