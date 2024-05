Diletta Leotta, weekend in total denim al GP di Monaco con Loris Karius e la figlia Aria

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta con Loris Karius

Come tantissime altre star, anche Diletta Leotta ha trascorso la domenica a Montecarlo, per assistere al GP di Formula 1 di Monaco. La conduttrice tv era presente sul circuito insieme al futuro marito Loris Karius, che sposerà il prossimo 22 giugno sull'isola di Vulcano, in Sicilia. Leotta ha assistito alla gara vinta dal pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, portando con sé anche la figlia Aria, fotografata anche lei mentre gioca con una monoposto giocattolo del Cavallino. Per questo primo weekend dal clima estivo, la conduttrice di Dazn ha scelto un look total denim abbinato a un paio di anfibi in pelle.

Aria gioca con una piccola Ferrari giocattolo

Il look di Diletta Leotta per il Gran Premio di Formula 1

Come insegnano le tendenze di passerelle, il double denim è il must have della stagione Primavera/Estate 2024. Diletta Leotta, che segue sempre gli ultimi trend, ha scelto un total look firmato Retrofête. Nonostante il nome sembri francese, si tratta di un brand newyorchese che è salito alla ribalta nelle ultime stagioni. La camicia scelta da Diletta Leotta, con la consulenza del suo stylist Nicolò Grossi, è il modello Denise che costa 469 euro: quest'ultimo è leggermente over e costa 469 euro. La camicia è abbinata un paio di shorts dello stesso brand, il modello a vita alta Annie, che costa 530 euro sul sito di Retrofête.

Diletta Leotta al Gran Premio di Monaco

Quanto costa l'outfit di Diletta Leotta

Per questo look dal sapore un po' rock non possono mancare gli anfibi neri in pelle: un semplice modello a tronchetto, che costa 169 euro. Gli stivali non sono stati gli unici accessori in pelle, visto che Diletta Leotta ha sfoggiato anche una borsa nera in pelle verniciata firmata di Prada a rendere tutto il look davvero esclusivo e super chic: si tratta del modello Galleria mini e costa 3.200 euro.

Il look denim di Diletta Leotta

Gli occhiali da sole firmati Spektre, invece, confermano il rilancio della moda anni Settanta per quanto riguarda l'eyewear. Questo look glamour si abbina perfettamente all'outfit total pink di Loris Karius: non vediamo l'ora di vederli all'altare per scoprire come si armonizzeranno i loro abiti in occasione del grande giorno.

Diletta Leotta in Retrofête