Elisabetta Gregoraci insieme a Flavio Briatore al Gran Premio di Monaco: il look costa 40mila euro Elisabetta Gregoraci ha trascorso la domenica assistendo al Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, uno degli appuntamenti più affascinanti del circuito e che ogni anno richiama centinaia di vip. Per l'occasione la conduttrice ha indossato un look griffato davvero esclusivo.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci vive a Montecarlo da molto tempo. Insieme a lei nel Principato di Monaco vive anche l'ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco, 14 anni. Come ogni anno la famiglia si riunisce per assistere al Gran Premio di Formula 1 nel circuito di Monaco, un appuntamento che ogni anno richiama centinaia di star e vip: lo stesso Fedez ha affittato un enorme yatch per assistere alla gara. Per questa domenica in pista, la showgirl non ha rinunciato ad abiti firmati sfoggiando un mini abito in tweed abbinato a una borsa griffata super esclusiva.

Il look per la gara di Formula uno di Elisabetta Gregoraci

Splende il sole su Montecarlo nella domenica del Gran Premio di Formula 1 sul Circuit de Monaco. Per questa giornata primaverile, Elisabetta Gregoraci sceglie un look semplice ma super griffato. La conduttrice ha indossato un miniabito in tweed a quadretti bianchi e azzurri firmato Balmain: il vestito ha due tasche laterali, una serie di bottoni con il simbolo della Maison che lo chiudono al centro e delle piccole frange. Il capo viene venduto sui principali siti di e-commerce a 2.290 euro.

Flavio Briatore, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci

La borsa esclusiva da 36 mila euro

A completare il look per il GP di Monaco, Elisabetta Gregoraci ha abbinato un paio di mocassini bianchi firmati Prada, con il tradizionale logo triangolare sulla parte anteriore, abbinati a dei calzini dello stesso colore, tendenza ormai rilanciata negli ultimi due anni. La conduttrice poi ha sfoggiato una delle sue borse esclusive e super costose: si tratta del modello Mini Kelly HSS 20 Sellier Craie color avorio con tracolla color mogano. La minibag costa 36mila euro ed è disponibile solo sui siti di rivendita ufficiali, perché pressoché introvabile. È firmata Hermès, che ha dedicato questo modello, grande e piccolo, alla principessa e attrice Grace Kelly che lo rese celebre. Un bell'omaggio alla principessa scomparsa che a Monaco è stata di casa per anni.

La mini Kelly di Elisabetta Gregoraci