Elisabetta Gregoraci sfida il freddo a pancia nuda: il completo in maglia è il trend dell'inverno Elisabetta Gregoraci ama i completi in maglia, perfetti per essere trendy d'inverno. La sua versione è adatta ai temerari pronti a sfidare il freddo a pancia nuda.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Miu Miu

Dopo aver accolto l'anno nuovo in Kenya, una delle sue mete preferite, Elisabetta Gregoraci ha fatto ritorno a Monaco. A Monte Carlo possiede un appartamento con terrazza, palestra personale, camera da letto elegantemente arredata. Proprio dalla città del Principato arrivano le nuove foto della showgirl, che è attiva quotidianamente sui social nel testimoniare le sue giornate. I fan amano seguirla tra gli impegni di lavoro, i momenti di relax e svago, quelli con la famiglia, i viaggi, gli shooting fotografici: è circondata da tanto affetto, qualcosa di cui è grata e per cui non smette mai di ringraziare la sua community. Tra gli aggiornamenti più apprezzati ci sono quelli sui suoi outfit giornalieri: il suo stile di tendenza riscuote sempre successo.

Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

Uno dei brand più cari a Elisabetta Gregoraci, di cui indossa spesso le creazioni, è Miu Miu. Dal look in stile collegiale coi mocassini a quello in total denim fino al coordinato satin composto da reggiseno e gonna abbinati, nel suo guardaroba i capi della nota Maison sono un must have irrinunciabile. L'ultimo outfit mostrato sui social è nuovamente della Casa di moda italiana.

La showgirl ama particolarmente i coordinati, che sono una scelta perfetta per essere trendy anche in inverno, magari abbinati a un paio di maxi stivali proprio come ha fatto lei, che danno un tocco più rock. Anche la principessa Kate Middleton, icona di stile per eccellenza e sempre impeccabile quando si tratta di look, è fan dei completi in maglia. La versione proposta da Elisabetta Gregoraci è calda e morbida, in maglia di cashmere e seta, ma con un tocco più audace adatto solo a chi non teme il freddo: la pancia nuda.

Il sofisticato due pezzi blu con dettagli a contrasto beige, impreziosito da bottoni dorati, è composto da un cardigan crop con minigonna. Su quest'ultima spicca posteriormente il logo della Maison. I due capi costano rispettivamente 1950 euro euro e 1250 euro. Griffate anche le calzature. La showgirl ha completato l'outfit con un paio di stivali inconfondibili: gli iconici Shark Lock Boots, celebre modello della Maison francese Givenchy.

Sono gli stessi che aveva indossato anche al Grande Fratello. Presentano maxi ghetta che copre il tacco a zeppa e dettaglio metallico a forma di lucchetto all'altezza del ginocchio: costano oltre 1500 euro. Il valore totale dell'outfit sfiora quindi i 5000 euro.