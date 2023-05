Elisabetta Gregoraci col coordinato in satin: d’estate la gonna lunga si abbina al reggiseno Gonna lunga e reggiseno con maxi scollatura: è uno dei look sfoggiati da Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo, in occasione del GP di Monaco.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in MiuMiu

Elisabetta Gregoraci anche quest'anno è tornata al Gran Premio di Monaco. L'anno scorso era stata alla gara automobilistica assieme all'ex marito Flavio Briatore e a loro figli0 Nathan Falco. Aveva anche scattato una foto con Naomi Campbell e Heidi Klum, entrambe sentimentalmente legate all'imprenditore prima del loro matrimonio. I tre erano insieme al GP anche stavolta. La showgirl ha mostrato a fan e follower tutti i trendy outfit sfoggiati nei giorni trascorsi a Montecarlo. In questa città lei è, letteralmente, di casa. Qui infatti si reca molto spesso, la frequenta abitualmente nel corso dell'anno e vi possiede una lussuosa casa riccamente arredata. È ospite fissa agli eventi locali: ha sfilato sul red carpet del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie in abito da sera nude e ha ricevuto un premio ai Women of Monaco Awards.

Quanto costa il completo di Elisabetta Gregoraci

MiuMiu è uno dei brand preferiti di Elisabetta Gregoraci, di cui indossa spesso le creazioni alla moda. Stavolta a Montecarlo ha optato per un coordinato a tinta unita della Maison, in satin color albicocca, composto da gonna lunga e reggiseno con coppe triangolari, bretelline sottili, ampia scollatura a V. Il capo superiore costa sul sito ufficiale 510 euro, mentre quello inferiore non risulta disponibile. Il reggiseno in vista è gettonatissimo.

Elisabetta Gregoraci in MiuMiu

È il trend di stagione più amato dalle celebrities che amano sfoggiarlo sotto alle giacche (come ha fatto la stessa Gregoraci al Festival di Venezia) oppure indossarlo da solo, per un effetto ancora più audace. Proprio come in questo caso! La pancia nuda con ombelico scoperto è in particolare un must dei look della showgirl, che ama mettere in risalto gli addominali scolpiti. Altri must dei suoi sexy outfit sono maxi spacchi e scollature vertiginose.

Leggi anche I look di Elisabetta Gregoraci per l'estate 2021