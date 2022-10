Elisabetta Gregoraci mostra gli addominali: cambia stile in jeans e crop top Elisabetta Gregoraci è a Monte Carlo. Tra caramelle, peluche e zucchero filato, per la passeggiata sfoggia un look in stile Barbie.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci si trova a Monte Carlo, città in cui si reca spesso e che è solita frequentare più volte nel corso dell'anno. Possiede una lussuosa casa riccamente arredata con sculture, quadri, candele, affreschi alle pareti. Si era recata lì nel mese di maggio, in occasione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: aveva sfilato sul red carpet in abito da sera nude, con maxi spacco e ampia scollatura. E ci era stata anche alcuni giorni fa, condividendo con fan e follower le istantanee di una passeggiata in giro per la città, con un perfetto look autunnale. Nelle nuove foto, la ritroviamo in una veste completamente diversa.

Elisabetta Gregoraci col look Barbie

Le nuove foto di Elisabetta Gregoraci arrivano da Monte Carlo, da quello che sembra essere un mercatino o forse un parco giochi. La showgirl è tornata bambina, tra peluche, caramelle e e zucchero filato. E ha scelto un look sportivo griffato che esalta la sua fisicità, con addominali scolpiti ben in vista. La 42enne è appassionata di fitness, si allena regolarmente e il suo corpo è quello di una persona abituata a fare sport: tra tapis roulant e workout con personal trainer, ama tenersi in forma e sfoggiare un corpo tonico.

Il look a Monte Carlo sembra quello di una teenager. Il pezzo forte è il top rosa a maniche lunghe, firmato Moschino. Si tratta di un capo appartenente a un'iconica capsule collection del brand di alcuni anni fa, quando la Maison portò in passerella (era la Primavera/Estate 2015) dei look ispirati alla bambola più famosa di tutti i tempi.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in topless: indossa solo i jeans e si vede un tatuaggio sul costato

in foto: top Moschino x Barbie

Il designer americano Jeremy Scott (giunto alla direzione creativa due anni prima) rivisitò l'estetica del brand in una chiave nuova molto pop e riconoscibile, che rimandava all'universo Barbie sia nelle stampe che nei colori. Elisabetta Gregoraci ha abbinato il top a un paio di jeans bianchi con strappi laterali, scarpe sportive dello stesso colore, giacca di jeans annodata in vita, borsa beige a tracolla e occhiali da sole scuri con montatura bianca. Immancabili i bracciali ai polsi, da cui non si separa mai.