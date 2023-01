Elisabetta Gregoraci mostra gli addominali: è rock col crop top e gli anfibi carrarmato da 2mila euro Elisabetta Gregoraci ha cambiato temporaneamente stile. Sui social si è mostrata in un’insolita versione casual e rock con stivali a carrarmato e crop top che ha rivelato gli addominali scolpiti.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social e non perde occasione per documentare regolarmente tutti i suoi impegni quotidiani, dai progetti lavorativi agli shooting fashion, fino ad arrivare alle dolci serate casalinghe trascorse in compagnia del figlio Nathan Falco. Non si lascia sfuggire proprio nulla e in ogni occasione mostra sempre il look scelto per l'evento. Dopo aver osato con un sensuale body cut-out che ha lasciato in vista underboob e addominali, è tornata a scoprire il ventre. Oltre ad apparire super sensuale, ha lasciato emergere il suo animo casual e rock con un outfit tutto da imitare (a patto che non si abbia paura del freddo).

Il look rock di Elisabetta Gregoraci

Siamo sempre stati abituati a vedere Elisabetta Gregoraci spaziare tra sinuosi abiti da sera e tubini che mixano sensualità e bon-ton, ma nelle ultime ore sembra aver cambiato radicalmente registro. Ha lasciato spazio allo stile casual e rock ma non per questo ha rinunciato alla femminilità, anzi, ne ha approfittato per mettere in mostra la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Si è scattata un selfie allo specchio e non ha esitato a postarlo sui social. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha abbinato un paio di jeans a vita bassa non troppo stretti a un maglione crop total black, un modello firmato Ambush con le maniche lunghe che ha lasciato gli addominali scolpiti in vista.

Elisabetta Gregoraci segue il trend degli anfibi

Per completare il tutto la Gregoraci non ha rinunciato alla sua più grande passione, quella per le griffe. Ha infatti abbinato i jeans agli anfibi più amati dalle celebrities, i Monolith di Prada, quelli con la suola "a carrarmato" e i borsellini legati intorno alle caviglie (collezione Autunno/Inverno 2019). Per essere precisi Elisabetta ha puntato sul modello alto fin sotto al ginocchio che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.730 euro. Capelli sciolti e leggermente ondulati, sguardo serio e profondo e bracciali preziosi al polso: la showgirl di origini calabresi è meravigliosa e trendy in ogni versione. In quante prenderanno ispirazione dal suo look rock?

