Elisabetta Gregoraci, il body cut-out scopre addominali e underboob: il look vale oltre 1000 euro Nuovo look audace per Elisabetta Gregoraci, che alla calda gonna di lana ha abbinato un sexy body cut-out con addominali e underboob in vista.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci possiede un lussuoso appartamento a Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. L'abitazione gode di una vita mozzafiato sulla città, grazie alla grande terrazza panoramica. Qui la showgirl ama molto allenarsi, difatti ha attrezzato l'area rendendola una vera e propria palestra a cielo aperto. Proprio da Monte-Carlo, dove trascorre molto tempo quando non è in Italia, in vacanza o in viaggio per lavoro, arrivano le nuove foto della 42enne, con un look mozzafiato.

L'audace look di Elisabetta Gregoraci

Nella quotidianità e nelle occasioni speciali, Elisabetta Gregoraci ama sfoggiare look sensuali e femminili, audaci e graffianti, che riflettono la sua indole forte, dinamica, intraprendente. La moda è una grande passione, difatti è sempre al passo con le tendenze del momento: le fa proprie e le personalizza con carattere. Ama osare, come dimostra il suo ultimo outfit, che arriva direttamente da una serata a Monte-Carlo.

La showgirl è una fan dei dettagli cut-out, perfetti per rendere accattivante e sensuale un outfit lasciando scoperte strategiche parti del corpo, dai fianchi alla schiena fino all'underboob. Ha infatti indossato un body bianco a maniche corte di Mugler con collo leggermente alto, sgambatura alta a V, tagli su fianchi, schiena e pancia.

in foto: body Mugler

L'oblò frontale rivela gli addominali scolpiti della 42enne, risultato di costanti allenamenti e intensi workout. Il capo costa 590 euro. Lo ha abbinato a una minigonna aderente marrone in misto cashmere e cotone, su cui spicca il motivo Chevron Check a costine di Burberry. Costa 66o euro. Ha completato il look da oltre 1000 euro con calze velate scure e immancabili gioielli per un tocco prezioso e scintillante.

in foto: gonna Burberry

Elisabetta Gregoraci segue il trend della gonna di lana

A Elisabetta Gregoraci non è sfuggito uno dei trend più gettonati del momento: la gonna in lana è il must have dell’Autunno/Inverno 2022-23, perfetta per look glamour e caldi. Lunga, midi o corta risulta perfetta per ogni occasione, per essere impeccabili senza sfidare il freddo.

Da AndreAdamo a Blumarine, da Ferragamo a Chanel, sono tantissime le Maison che hanno portato il capo in passerella, inserendolo in look casual o più ricercati. La showgirl ha osato con un abbinamento audace, aggiungendo il body cut-out sgambato, che ha donato al tutto un tocco particolarmente sensuale.