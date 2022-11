Sulla terrazza di Elisabetta Gregoraci c’è una rana gigante: ecco quanto costa Sul terrazzo della casa di Elisabetta Gregoraci c’è una vera e propria palestra privata ma anche molta attenzione per gli arredi di design.

A cura di Clara Salzano

Il terrazzo di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ama allenarsi sul suo terrazzo di casa. Ha una vera e propria palestra privata nello spazio esterno del suo appartamento di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, da cui gode di una vista panoramica mozzafiato. Come per la casa della nota showgirl, anche l'arredamento del terrazzo è molto ricercato e dalle immagini che condivide sui social si notano alcuni dettagli di design.

Il panorama dal terrazzo di Elisabetta Gregoraci

Sono sempre numerosi i video condivisi da Elisabetta Gregoraci sul suo terrazzo di casa. La nota showgirl ama allenarsi all'aria aperta e il suo ampio spazio esterno di presta molto come palestra privata. Sono tanti gli attrezzi sportivi che la Gregoarci possiede come panche ed elastici ma il terrazzo è ricco anche di oggetti di design iconici come la seduta a forma della scritta Amore e una rana colorata.

Una rana di design sul terrazzo di Elisabetta Gregoraci

Non è passata inosservata nella story di Elisabetta Gregoarci la nuova rana di design sul suo terrazzo. Si tratta di uno degli arredi del collettivo di artisti e designer Cracking Art che usa le forme degli animali per realizzare la sua produzione.

La rana di Cracking Art

"La rana simboleggia la metamorfosi, la trasformazione e la connessione tra acqua e terra", spiegano i designer di Cracking Art. Si tratta anche dell'animale più onomatopeico il cui verso cra cra, ricorda cracking cracking, che significa movimento. Questo oggetto di design colorato, che Elisabetta Gregoraci ha sul suo terrazzo di casa in versione blu, è un'edizione limitata realizzata in 99 esemplari, numerati e firmati che ha un costo di 3.050 euro.