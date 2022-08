Aurora Ramazzotti scintillante per il ritorno sul palco: mostra l’ombelico col crop top di cristalli Aurora Ramazzotti è tornata sul palco per un esclusivo evento musicale che si è tenuto in Salento e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. Ha messo l’ombelico in mostra con un crop top tempestato di cristalli, completando il tutto con dei jeans anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 volge al termine e sono molte le star che stanno lentamente riprendendo la normale quotidianità fatta di impegni professionali e passeggiate in città. Aurora Ramazzotti è tra queste: dopo aver passato le vacanze al mare, sfidando la mamma Michelle Hunziker a colpi di micro bikini coordinati, è tornata a lavorare a pieno ritmo. È stata scelta come presentatrice dell'Alborosie&Music Friends Festival, un mega music party andato in scena al PalaLive di Lecce il 25 agosto, e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco quanto vale il crop top scintillante sfoggiato per il ritorno sul palco.

Quanto costa il top di cristalli di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è tornata sul palco per un esclusivo evento musicale in Salento e lo ha fatto con un look all'insegna del glamour e degli scintillii. Il capo chiave dell'outfit non può che essere il micro crop top tempestato di cristalli con cui ha lasciato l'ombelico e il tatuaggio al centro del petto in vista.

Aurora Ramazzotti in Dan More

Si tratta del Silver crystals bow top firmato Dan More, un modello a fiocco ricoperto di mini Swarovski bianchi, con lo scollo a cuore e la fascetta posteriore argento elasticizzata e regolabile. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 505 euro ed è disponibile in un unico colore, l'argento.

Crop top Dan More

Aurora Ramazzotti rilancia i jeans anni 2000

Per completare l'outfit da palcoscenico Aurora Ramazzotti ha scelto dei décolleté col tacco coordinati al top, ovvero in argento metallizzato, e un paio di jeans scurissimi in pieno stile anni 2000. Oltre a essere a vita bassa, sono contraddistinti anche da una piega maxi sull'orlo, dettaglio che ha letteralmente spopolato una 20ina di anni fa. Non è la prima volta che la figlia di Michelle rilancia un accessorio dall'animo vintage, lo aveva già fatto in piena estate con dei pantalacci oversize. Insomma, a giudicare dal suo stile, i trend degli anni 2000 sono destinati a tornare in gran voga nei prossimi mesi.