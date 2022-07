Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti coordinate in spiaggia: mamma e figlia sono trendy coi bikini rosa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono in vacanza insieme e ne hanno approfittato per seguire il trend matchy matchy. In spiaggia sono apparse adorabili con dei costumi coordinati rosa: ecco tutti i dettagli degli outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tra le star più "scatenate" dell'estate 2022: per lei l'ultimo anno è stato non poco impegnativo tra gli innumerevoli successi professionali e la separazione da Tomaso Trussardi e non sorprende che ora voglia godersi un po' di meritato relax. Da qualche giorno è in vacanza con Aurora Ramazzotti e sui social non perde occasione per documentate i momenti mamma-figlia più dolci ed esilaranti. Nelle ultime ore, ad esempio, le due si sono dedicate al mare e alla tintarella e ne hanno approfittato per sfoggiare dei look da spiaggia coordinati. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend della "Barbie mania"?

Il look da mare di Michelle Hunziker

Già qualche giorno fa Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si erano mostrate insieme al mare ma è di recente che hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. La conduttrice svizzera, in particolare, ha puntato sul total pink seguendo il trend dei look da Barbie proprio come fatto durante la vacanza in Sardegna con un adorabile abito rosa. Questa volta ha scelto un costume, mettendo in risalto il décolleté con un reggiseno a triangolo con le coppe imbottite e le spalline sottilissime. Per completare l'outfit da spiaggia ha aggiunto uno dei must-have del momento, il cappello di paglia, per la precisione un modello con un maxi fiocco bianco intorno al capo.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in coordinato

Aurora Ramazzotti col costume tricolore

Aurora Ramazzotti si è vestita in coordinato con la mamma per la giornata in spiaggia ma ha aggiunto un tocco di originalità al trend matchy matchy. In che modo? Piuttosto che un semplice bikini monocromatico, ha optato per un modello tricolore che riprendeva il fucsia del bikini di Michelle. L'influencer ha scelto un due pezzi con tanga sgambati in celeste e reggiseno col ferretto in viola e rosa, lasciando poi i capelli sciolti e lisci. Le due non sono forse adorabili quando si immortalano fianco a fianco? La cosa certa è che i loro outfit balneari coordinati daranno ispirazione a moltissime mamme e figlie durante le prossime vacanze. In quante le imiteranno?

