Michelle Hunziker in vacanza segue il trend del total pink: il suo abito-Barbie ha il maxi spacco Michelle Hunziker è in vacanza in Sardegna e ha approfittato di una romantica serata in una location da sogno per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend del total pink con un abito col maxi spacco perfetto per l’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha dato il via alle sue vacanze dopo un intenso e soddisfacente anno lavorativo. È da diverse settimane che si immortala sullo sfondo di meravigliose località balneari alle prese con tuffi, tintarella e cene romantiche in location da sogno. Attualmente è in Sardegna, per la precisione nel Grand Hotel Poltu Quatu in provincia di Sassari, e ha approfittato di uno splendido tramonto per immortalarsi a bordo piscina con l'outfit scelto per la serata. Ha puntato sul trend del rosa Bubble-gum, apparendo super glamour con un abito col maxi spacco.

Michelle Hunziker in rosa in Sardegna

Quale migliore occasione di una romantica serata estiva per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che in Sardegna ha seguito il trend degli outfit total pink. Si è lasciata immortalare elegantissima con indosso un abito midi con le spalline sottili, la scollatura generosa e un drappeggio lungo la silhouette che ha reso lo spacco laterale vertiginoso. Per completare il tutto ha scelto di puntare sull'essenzialità, aggiungendo un semplice bracciale argentato e tenendo i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo

Michelle Hunziker con l’abito rosa

I look rosa sono il must dell'estate

Sarà perché il film di Barbie con Margot Robbie sta per arrivare al cinema o perché il rosa è la tinta del momento, ma la cosa certa è che i look total pink stanno letteralmente spopolando da qualche mese a questa parte. Prima di Michelle Hunziker, infatti, sono state diverse le star che si sono trasformate in bambole in carne e ossa con degli outfit in rosa "Big-Babool". Megan Fox ha indossato un minidress metallizzato, Winnie Harlow un romantico e sensuale abito con le ruches, mentre Naomi Campbell ed Elodie hanno preferito delle scintillanti paillettes. In quante prenderanno ispirazione dalle celebrities durante le vacanze?