Megan Fox col completo fucsia metallizzato: il look Barbie è il trend del momento Megan Fox e Machine Gun Kelly amano i look coordinati: l’ultimo, in rosa, è un omaggio all’estetica Barbie che domina le tendenze del momento. Ma nasconde anche un riferimento alla loro vita di coppia.

A cura di Giusy Dente

Machine Gun Kelly’s Life in Pink è il documentario in cui il cantante si racconta come uomo e come artista, entrando nei dettagli della sua carriera e della sua vita privata. È disponibile su Hulu. Da giugno 2020 al suo fianco c'è l'attrice Megan Fox: la coppia presto convolerà a nozze. Alla premiere del documentario i due hanno sfoggiato un look coordinato, come sono spesso soliti fare: ovviamente all'insegna del rosa questa volta! Per l'occasione la 36enne ha anche tinto i capelli, cambiando drasticamente hair look in omaggio al fidanzato e al dlocumentario, passando al biondo fragola. Subito dopo questo evento, è stata la volta di un concerto: il rapper si è esibito al Madison Square Garden e all'after party sia lui che la compagna si sono vestiti nuovamente di rosa. Adesso è il loro colore.

Megan Fox e Machine Gun Kelly in total pink

All'after party del concerto di Machine Gun Kelly al Madison Square Garden, l'attrice ha indossato un look della stylist Maeve Reilly: crop top fucsia metallizzato abbinato a gonna midi a balze di The Andamane. Ha completato il look con scarpe col tacco rosa di Femme e una minibag impreziosita da cristalli del brand londinese L'alingi. Completo rosa anche per il rapper, che si è esibito indossando un paio di pantaloni rosa confetto, una canotta in rete della stessa nuance e una giacca oversize con dettagli patchwork.

Il rosa-fucsia è il colore del momento, quello che sta ispirando tutte le celebrities, contagiate da quello che le Maison hanno proposto sulle passerelle. Da Valentino a Versace, è stata la nuance dominante alle sfilate. Kim Kardashian all'inizio di questo mese ha sostituito il nero gotico che tanto ama con un perfetto look Barbie dalla testa ai piedi. E guarda caso questo trend spopola proprio nel momento in cui è in lavorazione il film su Barbie, con Margot Robbie protagoniste: le prime foto dal set sono un tripudio di pink e fluo. Non c'è che dire: l'estetica Barbie sarà quella che dominerà per tutta l'estate.