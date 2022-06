Barbie, i primi look del film: Margot Robbie e Ryan Gosling con i pattini e le tutine fluo I costumi colorati del film Barbie ci riportano negli anni Ottanta: ecco chi ha creato i look di Margot Robbie e Ryan Gosling ispirati alle bambole con cui giocavamo da piccoli.

A cura di Beatrice Manca

La data di uscita è ancora lontana, ma il film Barbie sta già facendo parlare moltissimo di sé. Merito delle prime foto trapelate dal set che ci regalano uno sguardo più da vicino sui costumi, colorati e vibranti di energia retrò. Nelle scorse settimane avevamo visto la protagonista Margot Robbie alla guida di una decappottabile rosa e Ryan Gosling con i boxer "griffati" di Ken e i capelli ossigenati. Adesso vediamo la coppia sul set tra giacche texane, pattini a rotelle, visiere e body fluorescenti. Il tutto, ovviamente, all'insegna del rosa, il marchio di fabbrica della Barbie.

Margot Robbie e Ryan Gosling con i completi fluo coordinati

I fan della bambola bionda più famosa al mondo sono letteralmente impazziti alla vista dei primi scatti dal set: nelle foto diventate virali in queste ore si vedono i due attori protagonisti, Margot Robbie e Ryan Gosling, sui pattini a rotelle, con look coordinati e fluo. Margot Robbie indossa un body effetto spray abbinato a pantaloncini da ciclista rosa shocking e ginocchiere verde lime. Accanto a lei Ryan Gosling pattina con una t-shirt rosa, un marsupio verde evidenziatore e un gilet multicolor che riprende la stampa del body di Barbie. Entrambi indossano cappellini con visiera colorati e rollerblade verde evidenziatore: un vero e proprio tuffo nell'energia degli anni Ottanta, con i suoi colori acidi e i look sportivi.

Chi ha creato i costumi del film Barbie

Il film è ispirato al mondo della famosissima bambola di Mattel ma filtrato attraverso la lente caustica della regista Greta Gerwig. Le foto dei primi look di Margot Robbie sono già virali: dalle tutine fluo a un completo texano rosa fucsia, con pantaloni a zampa e cappello da cowboy. Barbie e Ken vestono spesso coordinati, con look sgargianti e appariscenti: capelli biondo fluo, abbronzatura californiana e fisico scolpito. Chiunque abbia giocato con le bambole da piccolo sa che i vestiti sono una parte fondamentale del mondo di Barbie: i costumi rivestono perciò una vitale importanza per il film. La curiosità è alle stelle: chi ha creato i costumi di Margot Robbie e Ryan Gosling? Secondo Variety è la costumista premio Oscar Jacqueline Durran, che ha già lavorato con Gerwig sul set di Piccole Donne. La data da segnare sul calendario è luglio 2023, quando il film uscirà nelle sale cinematografiche.