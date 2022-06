Ryan Gosling si trasforma in Ken di Barbie: gilet di jeans e boxer “rubati” a un marchio cult Le prime foto di Ryan Gosling nel film “Barbie” sono diventate virali: ai fan non è sfuggito il dettaglio dei boxer con il logo ‘Ken’ bene in vista. Casualità o omaggio?

A cura di Beatrice Manca

Manca più di un anno all'uscita nei cinema dei film su Barbie, ma è già un fenomeno. Le prime foto di Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico fidanzato di Barbie, sono diventati virali: capelli biondo ossigenato, look di jeans in perfetto stile anni Duemila e addominali scolpiti. La trasformazione dell'attore è impressionante, ma a mandare in visibilio i fan è stato un dettaglio di stile: avete notato i boxer con il suo nome? Vi ricordano qualcosa?

Il look total denim di Ryan Gosling in Barbie

Il film di Greta Gerwig sull'iconica bambola bionda è giù un caso: la protagonista è Margot Robbie, che abbiamo visto alla guida di una decappottabile fucsia, e al suo fianco ci sarà Ryan Gosling nei panni di Ken. I costumi giocheranno una parte importantissima della narrazione: parte del successo della bambola Mattel è proprio l'infinito guardaroba da cambiare continuamente. La prima foto di Ken ci riporta alla moda di inizio millennio: jeans a vita bassa scoloriti e un gilet abbinato indossato a pelle, rigorosamente aperto sugli addominali scolpiti. Completa il tutto un ciuffo biondo platino, come quello dell'eterna fidanzata.

La ‘citazione' nascosta nei boxer di Ryan Gosling

Rispetto all'originale il Ken di Ryan Gosling ha sicuramente un pizzico di ironia (e sex appeal) in più: dai jeans a vita bassa spuntano i boxer con il logo bene in vista. Cosa c'è scritto sull'elastico? Sì, proprio il nome Ken. Si tratta di un ‘easter egg' voluto dalla regista Gerwig, che ha ricalcato lo stile dei ben più famosi boxer Calvin Klein. Chi non ricorda le famose campagne pubblicitarie di underwear del brand americano? L'omaggio al brand cult non potrebbe più essere più chiaro di così e gioca sulla somiglianza tra "Klein" e "Ken". A questo punto manca solo la colonna sonora degli Aqua e l'operazione nostalgia è completa!