Elettra Lamborghini con la tutina stracciata: segue il trend fluo in giallo con le scarpe di cristalli Elettra Lamborghini ha appena lanciato il video di Caramello e per promuoverlo sui social si è mostrata in una versione iper sensuale. Ha puntato sul trend fluo sfoggiando una tutina giallo neon “strappata” (e l’ha abbinata a un paio di scarpe di cristalli coordinate).

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è una delle grandi protagoniste dell'estate 2022: insieme a Rocco Hunt ha lanciato Caramello, la hit destinata a diventare un tormentone, e settimana dopo settimana calca i palcoscenici più ambiti del nostro paese. Oltre a essere tornata a scalare le classifiche, ha anche ricominciato a esibirsi live e a ogni performance è capace di sorprendere il pubblico con un look colorato, audace e super sensuale. Se qualche giorno fa aveva provocato con un tailleur trasparente indossato senza reggiseno, ora ha seguito il trend della moda fluo. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sua nuova jumpsuit è completamente "stracciata" e lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

Elettra Lamborghini e la passione per le tutine

L'estate 2022 di Elettra Lamborghini sembra essere all'insegna delle tutine: è fin da quando è tornata sul palco per il lancio di Caramello che le sfoggia, spaziando tra modelli tempestati di cristalli e maxi scollature. Il dettaglio che accomuna tutte le jumpsuit? Sono una sorta di "seconda pelle" e riescono a esaltare le sue forme esplosive. A poche ore dalla presentazione del video della sua hit ha voluto ancora una volta osare immortalandosi con un look che non può passare inosservato. Ha seguito il trend fluo con una tuta aderentissima, caratterizzata all-over da una serie di tagli cut-out che creano un effetto "stracciato". Non ha indossato il reggiseno, lasciando intravedere i piercing ai capezzoli, e ha rivelato gli iconici tatuaggi maculati sul lato b attraverso i tagli.

La tutina "stracciata" di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini con jumpsuit e scarpe coordinate

Sebbene ad attirare le attenzioni del pubblico nel look di Elettra Lamborghini sia soprattutto la tutina, anche in fatto di scarpe ha osato con originalità ed esuberanza. Per completare il look fluo ha scelto un paio di décolleté coordinati, un modello con maxi tacco e plateau completamente tempestato di cristalli in tinta.

Elettra Lamborghini con tutina e scarpe coordinate

La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti, puntando tutto su un effetto bagnato, e ha esaltato gli occhi azzurri con un trucco smokey eyes. Al momento non si sa se ha sfoggiato l'outfit su un palcoscenico di un festival estivo, ma la cosa certa è che ha usato gli scatti per promuovere il video di Caramello. Elettra non è forse la regina di sensualità dell'estate 2022?