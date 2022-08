Elettra Lamborghini infiamma l’ultima puntata di Battiti Live con tutina di cristalli e maxi scollatura Elettra Lamborghini è stata tra le grandi protagoniste dell’ultima puntata di Battiti Live, in occasione della quale ha osato tra sensualità e scintillii. Si è infatti esibita con Rocco Hunt con indosso una micro tutina tempestata di cristalli con una scollatura maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate è arrivato al termine: ieri sera su Italia 1 è andata in onda l'ultima puntata (quella registrata a Terni a fine luglio) ed è stata un vero e proprio successo. Al di là della padrona di casa Elisabetta Gregoraci, che ha incantato il pubblico con un doppio look, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli artisti che sul palco si sono sfidati a colpi di stile e di tormentoni. Se da un lato Elodie ha sorpreso tutti con un micro bikini abbinato a dei pantaloni cargo, Elettra Lamborghini ha preferito osare in fatto di sensualità con una tutina seconda pelle tempestata di cristalli che ha lasciato il décolleté in vista.

Elettra Lamborghini e la passione per le tutine

L'estate 2022 di Elettra Lamborghini è all'insegna delle tutine seconda pelle e a dimostrarlo sono le sue numerose apparizioni sui palcoscenici più ambiti del nostro paese. Ha debuttato a Battiti Live con un modello nude tempestato di cristalli multicolor, ha continuato l'esperienza al festival in blu elettrico, mentre sui social ha osato con una jumpsuit giallo fluo completamente "strappata". Nell'ultima puntata di Battiti non ha deluso le aspettative dei fan e ha ancora una volta "strizzato" le forme esplosive in una tutina aderente, questa volta nera con i cristalli argentati e con una scollatura profonda che ha messo in risalto il décolleté procace.

Elettra Lamborghini con la tutina di cristalli

Il look di Elettra Lamborghini a Battiti Live 2022

Per completare l'outfit iper femminile Elettra ha scelto dei camperos in stile western, abbinando il look al mood della sua hit Pistolero. Ha poi portato i capelli sciolti e lisci, mentre per quanto riguarda il make-up ha osato con un ombretto smokey eyes che ha reso ancora più profondi i meravigliosi occhi azzurri. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Il sorriso che ha sempre stampato sulle labbra. La Lamborghini potrà pure essere un'indiscussa icona di bellezza ma è rimasta con i piedi per terra e non ha perso la spontaneità che da sempre la contraddistingue.