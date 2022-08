Battiti Live, l’ultima puntata: Elodie sale sul palco in micro bikini Elodie è stata tra gli artisti che si sono esibiti sul palco di Battiti Live durante l’ultima puntata andata in onda ieri. Ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una vera e propria icona fashion indossando il costume, lo ha abbinato a un paio di pantaloni cargo in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Battiti Live è arrivato al termine, si è chiusa l'edizione 2022 con l'ultima puntata pre-registrata a metà luglio a Terni ma andata in onda ieri in prima serata su Italia 1. Il palco è stato letteralmente invaso dai cantanti del momento che, oltre a sfidarsi a colpi di tormentoni, hanno anche dato il meglio di loro in fatto di stile. Elodie, in particolare, si è esibita sulle note di Bagno a Mezzanotte e Tribalee per l'ennesima volta ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion. Complice la location balneare in cui si è tenuta la tappa del festival, per la performance live ha indossato il costume, abbinandolo a un paio di pantaloni cargo in pieno stile anni '90.

Il costume nude di Elodie

Se la padrona di casa Elisabetta Gregoraci per l'ultima puntata di Battiti Live ha puntato tutto sull'eleganza spaziando tra lunghi abiti black&white e sensuali cut-out, Elodie ha pensato bene di lasciare spazio a uno stile "balneare". Come già documentato sui social quando il programma era stato registrato a metà luglio, la cantante ha indossato il costume sia per andare al mare che per esibirsi sul palco. Per la precisione ha scelto un micro bikini nude firmato Blumarine, un modello con i tanga sgambati e il reggiseno a fascia ma con le spalline sottili, entrambi decorati con dei cristalli scintillanti. L'unico piccolo "inconveniente"? Il pezzo di sopra era micro e ha lasciato intravedere l'under boob mentre ballava sulle note di Bagno a Mezzanotte e Tribale.

Il bikini nude di Blumarine

Elodie con gli accessori anni '90 sul palco

Per completare l'outfit in pieno stile vacanziero Elodie ha aggiunto degli accessori in pieno stile anni '90, tutti firmati sempre Blumarine. Ha lasciato l'ombelico e il tanga in vista con un paio di pantaloni cargo in verde militare con tasconi, cinturini, fibbie e riporto a spirale sul girogamba (prezzo 530 euro), lo ha abbinato a una cintura sottile ma decorata con una maxi B tempestata di cristalli al posto della fibbia centrale. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 350 euro. Non sono mancate le treccine XXL che hanno contraddistinto l'immagine della cantante per tutta la primavera, le ha portate legate in un mezzo raccolto che ha lasciato il viso scoperto.