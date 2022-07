Elodie al mare tra capelli naturali e maxi treccine: usa il bikini griffato anche per uscire Elodie si è concessa una giornata di mare tra i suoi mille impegni professionali dell’estate e ne ha approfittato per sfoggiare il bikini. Tra capelli naturali e treccine maxi, il dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico è che ha “riciclato” il look balneare anche per uscire.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle protagoniste indiscusse dell'estate 2022: dopo aver spopolato con Bagno a Mezzanotte, da qualche settimana è tornata a scalare le classifiche con Tribale, hit che si preannuncia uno dei tormentoni della bella stagione. Dal punto di vista professionale è più impegnata che mai e, oltre a distinguersi per talento e bellezza sui palcoscenici più ambiti del nostro paese, ha anche dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile. Tutine colorate, slip e crop top arcobaleno, maxi zeppe: non sorprende che sia stata tra le ospiti più attese della recente sfilata di Valentino. Nelle ultime ore si è presa una breve pausa dal lavoro e ne ha approfittato per concedersi una giornata in barca: ecco tutti i dettagli del sensuale look balneare della cantante.

Il bikini nude di Elodie

Per le star le vacanze estive sono cominciate e sui social non esitano a mostrarsi in versione balneare tra parei e costumi colorati. L'ultima ad averlo fatto è stata Elodie, che per una giornata in barca ha puntato tutto sulla sensualità di un due pezzi nude.

Il costume Blumarine

Si tratta di un modello firmato Blumarine col reggiseno logato e un tanga sgambatissimo decorato con una farfalla di cristalli. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha indossato lo stesso costume anche per uscire, rendendo l'outfit "serale" grazie a un paio di pantaloni cargo a vita bassa e con i tasconi, li ha portati con una cintura firmata Blumarine con l'iconica maxi B di cristalli all'altezza della fibbia.

Leggi anche Elodie non ha più le treccine, torna ai capelli corti e al naturale per la vacanza con Marracash

Elodie in Blumarine

La trasformazione di Elodie al mare

Elodie ha ormai più volte dimostrato di essere la regina del trasformismo e anche durante l'estate non sta deludendo le aspettative dei fan. Sebbene da mesi sfoggi delle treccine XXL, di tanto in tanto ritorna "al naturale", ovvero al caschetto corto e ondulato. Lo ha fatto anche durante la giornata in barca, alternando le due acconciature con una velocità impressionante. Come ha fatto a cambiare look con tanta rapidità? Probabilmente con l'aiuto delle amiche Paola e Pamela Ameyibor, le hairstylist che erano con lei al mare e che sono note in tutta la Lombardia per essere specializzate in pettinature con le trecce. Quale sarà il prossimo "colpo di testa" della cantante?