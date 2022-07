Elodie al mare torna ai suoi capelli naturali: il selfie in bikini è senza trucco Elodie ha detto addio alle treccine XXL (almeno temporaneamente). Per una giornata al mare è tornata ai capelli naturali, non avendo paura di mostrarsi sui social in versione acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle regine dell'estate 2022: dopo aver scalato le classifiche con la sua Bagno a mezzanotte, ora è tornata con un pezzo super adrenalinico che si preannuncia uno dei tormentoni della bella stagione. Si chiama Tropicale e nel video la mostra iper sensuale tra completini di latex e pantaloni a vita bassa che lasciano il tanga in vista. Complice l'addio alle restrizioni, la cantante è anche tornata ai live e settimana dopo settimana sta incantando tutti con la sua femminilità tra micro tutine colorate e look da dark lady. Il dettaglio che è sempre rimasto invariato durante le performance? Le lunghissime treccine. Nelle ultime ore, però, le cose sarebbero cambiate: ecco come si è mostrata la diva della musica italiana su Instagram.

La foto al naturale di Elodie

Elodie è ormai diventata una diva e sui social difficilmente si mostra in versione "casalinga". Nelle ultime ore ha fatto un'eccezione: ha approfittato di una giornata al mare per immortalarsi al naturale. Ha indossato un bikini color pesca, lo ha abbinato a un paio di pantaloncini rossi e, sebbene la silhouette sia appena visibile, è riuscita a incantare tutti con la sua innata sensualità. Ha fatto un primo piano sul viso acqua e sapone: sebbene non porti neppure un filo di eye-liner, rossetto o fondotinta, è assolutamente meravigliosa, a prova del fatto che la sua bellezza non ha bisogno di filtri o artifici.

Elodie con i capelli naturali

Elodie, il cambio look "temporaneo"

A fare la differenza nel look balneare di Elodie sono stati i capelli. Se fino a qualche ora fa la cantante sfoggiava le treccine XXL, ora sui social è tornata "alle origini", ovvero al caschetto corto portato con delle adorabili beach waves. Sebbene in molti la adorino in versione naturale, dovranno "accontentarsi" di vederla ancora con le micro trecce durante le prossime apparizioni pubbliche. Il motivo è molto semplice: si è presa solo una brevissima pausa dalle extension. Come dimostrano le Stories che ha caricato su Instagram di recente ne ha già applicate delle nuove (sempre intrecciate), così da rendere il suo look dell'estate decisamente "tribale".

