Elodie infiamma Milano: dallo zebrato al tye-dye, sul palco abbina le tutine agli stivali Elodie ha letteralmente infiammato Milano durante il suo concerto al Circolo Magnolia. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ha abbinato delle tutine colorate “seconda pelle” agli stivaletti col tacco.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie si conferma ancora una volta la regina del pop italiano: dopo aver spopolato nei panni di madrina al Pride di Roma, è tornata sul palco per un concerto tutto suo. Dopo due anni di rimandi dovuti alla pandemia e alle restrizioni, si è finalmente esibita al Circolo Magnolia di Milano, dove ha registrato il sold-out. Ha proposto alcune delle sue hit più famose, da Bagno a Mezzanotte a Tribale, fino ad arrivare a Vertigine e alla cover di Niente canzoni d'amore di Marracash, l'ex fidanzato presente tra il pubblico. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato la cantante per il ritorno ai concerti live.

Chi ha firmato le tutine di Elodie

Chi ha curato i look del live di Elodie al Circolo Magnolia? La cantante si è affidata ancora una volta al suo nuovo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso di Dua Lipa, che ha pensato per lei a due diversi outfit firmati Off-White. Ha debuttato sul palco con un outfit zebrato rosso e nero caratterizzato da un minidress portato su dei leggings coordinati, completando il tutto con degli stivaletti in tinta, ovvero sempre animalier red&black. Poco dopo si è cambiata ed è passata al tye-dye sui toni del rosa e azzurro. Ha puntato sempre su una jumpsuit aderente ma questa volta con dei tagli cut-out sul busto e (ancora) su degli stivali col tacco decorati con la stessa stampa. Entrambi i look sono stati realizzati su misura per lei e si ispirano ai primi anni 2000.

I bozzetti di Off–White

Il look dallo stile bondage per le prove

Poco prima di salire sul palco del Circolo Magnolia di Milano Elodie si è lasciata immortalare nel backstage e sui social, al motto di "Ci vediamo dopo", ha mostrato l'outfit scelto per le prove. Ancora una volta ha puntato su un look seconda pelle ma dall'animo bondage. Ha abbinato un bustier scollato e steccato a un paio di leggings con le ghette, un modello con dettagli in latex e trasparenze audaci sulle cosce. Per completare il tutto ha scelto dei sandali col tacco a spillo, degli orecchini a cerchio e le immancabili treccine tenute sciolte. Insomma, Elodie è una donna forte e sicura di sé e ora lo dimostra anche con le sue scelte fashion.