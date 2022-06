Elodie infiamma il Tim Summer Hits: sfoggia minigilet e perizoma a vista Elodie ha portato l’energia di ‘Tribale’ sul palco del Tim Summer Hits, scatenandosi con un look all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

Non è estate senza concerti in piazza e programmi musicali per farci ballare anche a casa: da Roma prende il via il TIM Summer Hits, l'appuntamento musicale di Rai2 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Tanti gli artisti sul palco: da Irama a Alessandra Amoroso, passando per Elisa, Marco Mengoni e Marracash. Tra i nomi più attesi c'è sicuramente Elodie, che sta scalando le classifiche con la hit Tribale: il look scelto per la performance è all'insegna della sensualità.

La svolta "anni Duemila" di Elodie

La cantante non solo è una delle artiste più apprezzate del panorama italiano, ma è una vera e propria icona di stile: sono lontani i tempi dell'esordio ad Amici, oggi ha maturato uno stile glamour e sensuale, curato anche grazie allo stylist Lorenzo Posocco. I look del video di Tribale strizzano l'occhio agli anni Duemila, tra jeans a vita bassa, minigonne e…tanga a vista! Elodie infatti ha rilanciato l'effetto vedo-non-vedo dei laccetti che spuntano dai jeans e perfino il tatuaggio tribale che all'inizio del nuovo millennio funestava le schiene di ragazzi e ragazze.

Elodie al Tim Summer Hits

Prima di salire sul palco, Elodie ha condiviso un look in anteprima su Instagram, dando appuntamento ai fan su Rai2. Il look scelto per il Tim Summer Hits è in linea con l'estetica Y2K che spopola ora, ma con un tocco di mistero in più. La cantante infatti ha scelto un outfit total black comporto da pantaloni a vita bassa con cintura, un top-bikini allacciato sulla schiena e un minigilet imbottito simile a quello che indossa nel video di Tribale, firmato Trussardi. Il dettaglio che non è passato inosservato, però, è il perizoma a vista, confermando il ritorno del trend. Unica nota di colore per spezzare il total black: i maxi orecchini fluo a cerchio che scintillavano tra le treccine. Impossibile resistere alla sua energia!