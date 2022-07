Arisa infiamma il Tim Summer Hits in rosso: l’abito “annodato” lascia i fianchi scoperti Tra i protagonisti della terza puntata del Tim Summer Hits c’è la cantante Arisa, che sul palco sfoggia un nuovo look audace e glamour.

A cura di Beatrice Manca

Torna il Tim Summer Hits, l'appuntamento musicale dell'estate condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu: la terza puntata va in onda su Rai2 dal palco di Rimini, dove si alternano artisti come Blanco, Biagio Antonacci e Annalisa. A rubare la scena è soprattutto Arisa che intona il suo nuovo singolo, tu mí perdícíon, con un look androgino e sensuale, in rosso fuoco.

Arisa in rosso al Tim Summer Hits

Arisa ha recentemente dato una svolta alla sua immagine: ha tagliato i capelli cortissimi e ha presentato il nuovo singolo con uno scatto audace che la ritrae nuda, coperta solo da mani guantate. Oggi si sente una donna libera e consapevole, indipendente e sicura di sé: il look sfoggiato sul palco riflette perfettamente questo spirito. La cantante è salita sul palco con un abito cut out "annodato" al centro che lascia il torace e i fianchi scoperti. Non ci sono più dubbi: gli abiti cut out, lunghi e corti, sono la tendenza dell'estate.

Arisa con i maxi orecchini gold

Poco prima dell'inizio del programma la cantante ha condiviso con i fan le foto del look via Instagram: per l'esibizione al Tim Summer Hits Arisa ha scelto il rosso fuoco, colore simbolo della passione nonché tra le sue tinte preferite. Ha poi completato il look con un blazer nero maschile a contrasto, morbidamente appoggiato sulle spalle. Per esaltare al massimo il suo nuovo taglio corto ha indossato un paio di maxi orecchini d'oro, coordinati con il bracciale, e un rossetto scuro: è o non è una vera regina di sensualità?