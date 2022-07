Alessandra Amoroso rilancia il top di paillettes: sul palco del Tim Summer Hits è scintillante L’estate è il momento di brillare: anche Alessandra Amoroso segue il trend delle paillettes sfoggiando un ‘disco top’ sul palco del Tim Summer Hits a Roma.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @radioitalia @amorosof

A Roma ha preso il via il Tim Summer Hits, l'appuntamento musicale dell'estate di Rai2. Sul palco gli artisti hanno gareggiato anche in fatto di stile: dai jeans strappati di Irama al minigilet di Elodie, passando per l'abito di paillettes della co-conduttrice Andrea Delogu, che ha affiancato Stefano De Martino con un minidress rosso fuoco. L'estate è il momento di brillare: anche Alessandra Amoroso segue il trend delle paillettes sfoggiando un ‘disco top' scintillante come quelli che tanto andavano di moda negli anni Duemila.

Alessandra Amoroso rilancia il ‘disco top' argento

Alessandra Amoroso era tra gli ospiti della prima puntata del Tim Summer Hits e si è esibita sul palco di piazza del Popolo, a Roma, facendo ballare il pubblico con la sua musica. Per l'occasione ha pescato tra le tendenze degli anni Duemila indossando un ‘disco top' senza spalline interamente coperto di paillettes argentate. Come lo ha abbinato? Puntando sulla semplicità: pantaloni bianchi svasati e sandali con il tacco. Un'idea da copiare in vista delle serate estive: via libera a paillettes e cristalli, purché siano dosati con cura.

Alessandra Amoroso con il choker di paillettes

Per completare l'outfit Alessandra Amoroso ha scelto pochi gioielli, di grande impatto: un bracciale rigido dorato, una coppia di maxi anelli e…un choker, la collanina a fascia che tanto andava di moda tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. La cantante ha scelto una versione scintillante con piccole pietre bianche e nere, in modo da valorizzare l'ampia scollatura del top. Immancabile il caschetto, ormai la sua firma di stile, con la frangetta. La cantante ha pubblicato una breve clip sui social, scrivendo: "Un assaggio di quello che Accadrà, aspettando il nostro San Siro". Cosa indosserà per il concerto evento di Milano?