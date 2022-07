Irama con i jeans strappati al Tim Summer Hits: la giacca aperta rivela i tatuaggi sul torace Irama si è esibito a Roma al Tim Summer Hits con un look total denim dal sapore grunge: jeans strappati, anfibi e spille scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram e Rai Play

Il palinsesto estivo si colora di musica: dopo Battiti Live arriva Tim Summer Hits, palco itinerante di Rai2 che ci farà ballare per tutta l'estate sulle note dei tormentoni del momento. Tra gli ospiti più attesi della prima puntata c'era Irama, che ha appena lanciato il suo nuovo singolo. Titolo semplice da ricordare, meno da scrivere: PamPamPamPamPamPamPamPam. L'ex talento di Amici sta scalando le classifiche e infiamma i social con il suo stile unico, un mix di tagli grunge e dettagli ricercati al tempo stesso. Dopo aver partecipato alle sfilate di Parigi, Irama arriva a Piazza del Popolo con un look "strappato", giocato su tagli strategici.

Irama in total denim al Tim Summer Hits

Treccine argentate, gioielli etnici, spille e tagli cut out: il look scelto da Irama per l'evento a Roma è una sintesi del suo stile. Il cantante ha seguito il trend dei look total denim, abbinando jeans e giacca, portata rigorosamente aperta senza t-shirt, svelando il tatuaggio a forma di serpente che ha sul petto. Un look semplice solo all'apparenza: i jeans infatti erano strappati nel senso della lunghezza su una gamba e si aprivano sull'orlo, rivelando gli anfibi.

Irama, foto via Instagram

Irama con le spille gioiello

Lo strappo dei jeans era "ricucito" da una spilla gioiello con una pietra centrale, un dettaglio prezioso coordinato con il resto del look. Anche sulla giacca di jeans infatti aveva appuntato una maxi spilla scintillante, per non parlare delle collane argentate al collo e degli orecchini pendenti. Il dettaglio cult? L'ormai iconica treccina con i fili argentati al lato del viso, tra i ricci biondi. I suoi look, quasi sempre firmati Givenchy, ormai sono inconfondibile e parte della sua identità: i jeans con i maxi strappi torneranno di moda grazie a Irama?