Irama sbarca alle sfilate di Parigi: posa come un divo con zeppe e passamontagna Irama è sbarcato alla Paris Fashion Week di Parigi dedicata alla stagione P/E 2023. Ha partecipato alla sfilata di Givenchy, sorprendendo i fan con un originale look con zeppe, pantaloni di pelle e passamontagna.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Irama si è lasciato alle spalle l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è ormai un artista sofisticato che spopola sia col suo talento che con il suo stile fashion. Non sorprende, dunque, che sia sbarcato alla Settimana della Moda di Parigi dedicata alle collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2023. Ha partecipato alla sfilata di Givenchy, apparendo in una versione super glamour tra le prime file del front-row. Ha seguito il trend del passamontagna e ha abbinato un look over e logato a un paio di audaci stivaletti con la zeppa. Non ha forse tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio divo internazionale?

Il look logato di Irama

Poco prima di partecipare alla sfilata Irama si è lasciato immortalare dai fotografi presenti in total Givenchy. Per l'occasione ha dato il meglio di sé in fatto di stile abbinando un paio di pantaloni di pelle nera a una t-shirt over sui toni del grigio, un modello che mixa una normale maglietta XXL a una variante crop, tutto decorato con stampe punk e maxi logo della Maison. Non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri da divo, anche se le vere chicche sono i guanti al gomito in total black e il passamontagna che gli copre il viso, lasciando scoperti solo gli occhi. Il dettaglio che lo rende riconoscibilissimi? Le treccine gioiello lasciate libere sul lato del viso.

Irama in Givenchy

Irama lancia le zeppe da uomo

Per completare il look sfoggiato allo show di Givenchy Irama ha scelto delle scarpe molto originali: un paio di stivaletti di pelle nera con la zeppa (sempre di Givenchy). A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è la prima volta che li indossa, lo aveva già fatto a uno dei suoi ultimi concerti, quando era apparso sul palco con un outfit molto simile a quello scelto per le sfilate parigine. Il cantante, inoltre, è stato tra i primi a lanciare le zeppe da uomo, spaziando tra anfibi alti e Crocs con la suola carrarmato. Riuscirà a diventare paladino della moda genderless? L'unica cosa certa è che negli ultimi anni ha stravolto il suo stile, diventando molto più glamour e sofisticato rispetto agli esordi ad Amici.