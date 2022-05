Irama chiude il tour primaverile con zeppe e t-shirt logata: chi ha firmato i look dei concerti Irama è tornato a esibirsi dal vivo, lo ha fatto durante 4 concerti che hanno anticipato il tour estivo. Sul palco è apparso audace, sofisticato e glamour, dando così l’ennesima prova di essere un’icona fashion: ecco chi ha firmato i look sfoggiati durante le performance.

A cura di Valeria Paglionico

Irama sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver partecipato per ben due volte consecutive al Festival di Sanremo, è tornato a esibirsi dal vivo, soddisfacendo le richieste di fan dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Prima del tour estivo che lo vedrà protagonista tra qualche mese, il cantante si è concesso quattro concerti "primaverili", dando così una piccola anticipazione di quello che accadrà tra qualche settimana quando si ritroverà a girare l'Italia con la sua musica. Sul palco è apparso audace, glamour, sofisticato e irriverente, dando prova non solo di essere un'icona fashion ma anche di non aver paura di osare con dettagli genderless e trendy.

Dal gioiello da guancia alla pelliccia, gli outfit di Irama

Filippo Maria Fanti, alias Irama, è tornato a cantare dal vivo durante quattro concerti esclusivi che si sono tenuti in diverse città d'Italia, da Mantova a Napoli. Ha curato il suo armadio da palcoscenico nei minimi dettagli, affidandosi allo stylist Simone Rutigliano (che lo segue fin dall'ultimo Sanremo). Per ogni tappa ha scelto una Maison diversa, mixando sempre alla perfezione glamour, audacia e genderless.

Irama in Alexander McQueen a Mantova

A Mantova ha puntato tutto sull'aggressività di Alexander McQueen, spaziando tra completi gioiello con la schiena scoperta, gilet e pantaloni di pelle coordinati e originali orecchini "da guancia". Per la data di Roma ha preferito vestire Trussardi, sfoggiando chiodi di pelle crop, cappottini di pelliccia e jeans a vita bassa.

Irama in Trussardi a Roma

I look di Irama per il concerto di Milano

Durante il concerto di Napoli Irama ha invece preferito l'audacia di Roberto Cavalli con pantaloni a zampa animalier e canotte che hanno lasciato i tatuaggi in mostra. Il mini tour primaverile si è chiuso a Milano, dove ha dato il meglio di lui in fatto di look tra top trasparenti, maxi t-shirt logate e pantaloni cargo (tutto firmato Givenchy).

Irama in Givenchy a Milano

In tutti i casi non ha mai rinunciato alle ormai iconiche treccine gioiello. L'accessorio che ha fatto la differenza? Un paio di stivaletti con la zeppa che ha abbinato a tutti i diversi outfit della Maison. Insomma, sono lontani i tempi di Amici: Irama è diventato un'icona fashion sofisticata e glamour capace di reinventarsi ogni volta che calca un palcoscenico ambito.