Emma Marrone trasforma la t-shirt da football in minidress: il nuovo look con zeppe e calze a rete Emma Marrone non è mai stata tanto glamour e ne ha data l’ennesima prova sui social, dove ha trasformato una maxi t-shirt in stile football in un minidress. Ecco il suo nuovo look con calze a rete e zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: dopo aver spopolato a Sanremo con il brano Ogni volta è così, sta scalando le classifiche nazionali, dando prova di essere sempre amatissima dal pubblico nonostante siano passati anni dalla vittoria di Amici. Sui social ama mantenere un contatto diretto con i followers e non esita a documentare tutto ciò che fa parte della sua quotidianità. Nelle ultime ore ha sprigionato ancora una volta tutta la sua innata sensualità, lanciando un capo che di sicuro diventerà il must-have della primavera: la t-shirt da football utilizzata come minidress.

La maxi t-shirt griffata di Emma Marrone

Emma Marrone sta per lanciare qualche nuovo progetto musicale? Può darsi, al momento l'unica cosa certa è che non è mai stata tanto glamour. Per un inedito post condiviso sui social si è rivolta ancora una volta ad Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che per lei ha reinterpretato in chiave scintillante uno dei capi cult della Maison. Si tratta di una t-shirt oversize decorata con dettagli gold, dal numero 25 (il numero fortunato dello stilista) alle scritte 25 Gucci Eschatology e Blind for love 1921. La versione "base" costa 450 euro ma, considerando che quella indossata da Emma è tempestata di cristalli, probabilmente vale un tantino in più.

Emma Marrone in Gucci

Emma Marrone segue il trend delle zeppe

La cosa particolare è che la Marrone ha portato la maxi t-shirt in stile giocatore di football come un minidress, ovvero senza gonna e senza pantaloni ma con le gambe coperte solo da un paio di seducenti collant a rete. Per completare il tutto ha scelto una pelliccia yeti sui toni del beige e una appariscente collana a catena total gold. L'accessorio cult ormai diventato il "marchio di fabbrica" della cantante? Le scarpe con maxi zeppa e tacco largo, con le quali ha spopolato anche al Festival di Sanremo. Insomma, Emma si è lasciata alle spalle le polemiche in fatto di body shaming: non si è mai sentita tanto bella ed è proprio questa sicurezza in se stessa a renderla ancora più meravigliosa.