Emma Marrone a Sanremo Giovani 2022: torna sul palco del Festival con capelli corti e maxi zeppe Emma Marrone sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2022, ieri sera, in occasione della finale di Sanremo Giovani, ha annunciato che il suo brano si intitolerà Ogni volta è così. Per il ritorno sul palco del noto evento canoro ha puntato sul total black con delle zeppe maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la finale di Sanremo Giovani 2022, in occasione della quale Amadeus non ha solo rivelato i nomi delle nuove proposte che parteciperanno al Festival ma ha anche ospitato tutti i Big in gara. Tra loro c'è anche Emma Marrone, che proprio sul palco dell'evento ha annunciato che il suo brano inedito si intitolerà Ogni volta è così. Se i cantanti uomini hanno osato con dei dettagli genderless, da Achille Lauro con le paillettes rosa a Sangiovanni con la collana dedicata a Giulia, la salentina ha preferito puntare sull'eleganza senza tempo del total black, anche se nel suo look non sono mancati gli accessori glamour e sopra le righe.

Il look total black di Emma Marrone

Emma Marrone ha dato il meglio di lei in fatto di stile durante la sua prima serata sanremese. Per partecipare a Sanremo Giovani 2022 ha infatti puntato sul total black proprio come la collega Noemi. Se quest'ultima ha osato con una generosa scollatura a barca, la salentina ha preferito la sobrietà di un vestito accollato e con maniche lunghe. Il modello indossato è firmato Gucci, è in jersey stretch, ha la gonna lunga e sinuosa e dei drappeggi lungo la silhouette (prezzo 2.300 euro). Ad aggiungere un tocco audace e sopra le righe sono state le scarpe: un paio di décolleté di pelle nera effetto pitonato con zeppa maxi e tacco vertiginoso.

Emma Marrone in Gucci

Emma Marrone debutta con i capelli corti a Sanremo Giovani 2022

Per annunciare che sarebbe stata tra i Big di Sanremo Emma Marrone ha fatto qualcosa di speciale: ha tagliato i capelli in modo drastico, dicendo addio alla chioma dalla lunghezza media. Fino ad ora aveva mostrato la nuova acconciatura corta solo sui social ma nelle ultime ore le cose sono cambiate: durante l'evento di ieri sera ha sfoggiato per la prima volta in pubblico la pettinatura à la garçonne, apparendo più glamour che mai. Questo hair look le porterà fortuna proprio come successo qualche anno fa quando ha trionfato al Festival con Non è l'inferno?

Leggi anche Sanremo Giovani 2022, Achille Lauro col completo di paillettes rosa è già il re di stile del Festival