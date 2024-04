Francesca Fagnani, il look per Belve: chi veste la giornalista e quanto costa il tubino in pelle nera

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Fagnani in Versace

Questa sera, martedì 23 aprile, va in onda la quarta puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Al di là degli ospiti che si sono accomodati sul tanto "temuto" sgabello, ovvero Lory del Santo, Margherita Buy e Antonella Clerici, la vera protagonista è stata la padrona di casa, ancora una volta apparsa sofisticata e glamour di fronte i riflettori. In questa edizione della trasmissione sembra puntare tutto sulle griffe, alternando i classici tailleur dallo stile mannish a degli abiti più audaci e sensuali. Ecco chi ha firmato il tubino di pelle che ha sfoggiato per le interviste di oggi.

Francesca Fagnani e Margherita Buy

Chi ha firmato il tubino di pelle di Francesca Fagnani

Se nelle scorse settimane Francesca Fagnani era rimasta fedele ai look mannish che tanto ama, da quello con la jumpsuit candida scelta per intervistare Fedez a quello col tailleur rosso fuoco, per la quarta puntata è tornata all'eleganza senza tempo del tubino nero.

Il look di pelle di Francesca Fagnani

Per il debutto aveva scelto un modello "graffiato" in perfetto stile belva, mentre questa volta ha preferito un modello rock in pelle dark. Per essere precisi si tratta dell'abito midi Medusa '95 firmato Versace: ha la gonna al ginocchio, il bustier steccato a effetto corsetto e le iconiche fibbie gold a forma di medusa sulle spalline. Qual è il prezzo del capo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 3.490 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di collant neri semi-coprenti e delle pumps di vernice nera col tacco a spillo di Le Silla (le Ivy 120 a 624 euro).

Tubino Versace

Quanto costano gli orecchini di Francesca Fagnani

Nel look dark di Francesca Fagnani non potevano mancare i gioielli preziosi, ancora una volta firmati Pasquale Bruni, brand che da sempre arricchisce i suoi outfit con un tocco scintillante. Nonostante le polemiche legate alle collane da quasi 100.000 euro scatenate da Striscia la Notizia, la conduttrice è tornata a brillare con un paio di orecchini dello stesso brand.

Francesca Fagnani con orecchini Pasquale Bruni

Si tratta di un modello della collezione Aleluià, i cui petali a effetto ali sono in oro rosa 18 ct, ricoperti di diamanti bianchi e champagne. Il loro prezzo sul sito ufficiale della gioielleria è di 30.510 euro ma, come specificato da Francesca in persona, non si tratta di una sponsorizzazione ma di un semplice prestito.

Orecchini Aleluià di Pasquale Bruni