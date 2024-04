video suggerito

Francesca Fagnani a Belve brilla con i diamanti: le collane scintillanti valgono quasi 100mila euro Oggi va in onda la terza puntata di Belve, la cui protagonista indiscussa è ancora una volta Francesca Fagnani. Ha arricchito il look rosso fuoco con delle preziose collane di diamanti: ecco chi le ha firmate e quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, martedì 16 aprile, va in onda una nuova puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani arrivato al suo terzo appuntamento in prima serata. Se la scorsa settimana a tenere banco era stato Fedez con le rivelazioni sulla sua carriera e sulla sua crisi con la moglie Chiara Ferragni, ora a sedersi sull'iconico sgabello dello studio di Rai 2 sono tre famosissime donne del mondo dello spettacolo: Simona Ventura, Marcella Bella e Ilenia Pastorelli. La "padrona di casa" non ha rinunciato allo stile, anzi, ha letteralmente brillato con delle scintillanti collane di diamanti: ecco quanto valgono i gioielli.

Il tailleur rosso di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è la regina indiscussa di Belve, sul cui palco riesce a lasciare tutti senza parole con la sua ironia e con la sua irriverenza "graffiante". Settimana dopo settimana sfoggia sempre dei look glamour e sofisticati, dando prova di essere un'icona fashion che sa essere "sempre sul pezzo" ma senza rinunciare all'eleganza senza tempo.

Francesca Fagnani in Red Valentino

Nelle puntate di debutto aveva sfoggiato prima un tubino graffiato total black, poi una candida tuta bianca, mentre oggi ha preferito infiammare il palco in rosso. Ha indossato un tailleur mannish total red firmato Red Valentino con giacca lunga doppiopetto e pantaloni palazzo, completando il tutto con un top di seta bianca e con un paio di pumps col tacco a spillo color nude.

Francesca Fagnani con gioielli Pasquale Bruni

Francesca Fagnani con i choker di diamanti

Ad arricchire l'outfit rosso di Francesca Fagnani a Belve sono stati i gioielli, tutti firmati Pasquale Bruni. Questa volta niente orecchini maxi, ha preferito due collane in oro bianco e diamanti, per la precisone dei modelli rigidi e fascianti.

Collier di Pasquale Bruni

Si tratta di due pezzi della collezione Heart to Earth: il primo è un collier della collezione di alta gioielleria con catena brillante e un unico fiorellino di pietre preziose, il secondo è un choker con 4 fili di diamanti che cingono il collo e lo stesso fiore scintillante sul lato. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 27.380 e 67.600 euro. Complice la scollatura generosa del top, nelle inquadrature in primo piano sono sempre apparsi in evidenza.

Choker Heart to Heart di Pasquale Bruni