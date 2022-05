Emma Marrone con le calze a rete alla sfilata Gucci: è audace con abito trasparente e maxi zeppe La cantante Emma Marrone era tra gli ospiti vip della sfilata di Gucci a Castel del Monte: per l’occasione ha scelto un look che giocava su trasparenze e dettagli a contrasto.

A cura di Beatrice Manca

La sfilata di Gucci Cosmogonie ha radunato in Puglia star da tutto il mondo: la nuova collezione è stata presentata nella suggestiva cornice di Castel del Monte, un maniero ricco di fascino e misteri. In prima fila c'erano i Maneskin, coordinati in tartan, e attrici del calibro di Dakota Johnson e Elle Fanning. Non poteva certo mancare Emma Marrone: la cantante indossa spesso le creazioni del brand, specialmente nelle occasioni più importanti. Al Festival di Sanremo, per esempio, era una diva con l'abito di velluto Gucci: per l'evento a Castel del Monte ha scelto un look molto particolare, confermando la sua passione per le calze a rete.

Il look di Emma Marrone per la sfilata Gucci

La cantante e attrice ha fatto impazzire i fan per il suo arrivo a Molfetta: dopo aver passeggiato sotto al sole (e regalato qualche autografo ai fan) si è cambiata d'abito per la sfilata a Castel del Monte. Negli anni Emma ha affinato uno stile sempre più sofisticato e audace, tra trasparenze e abiti fascianti. Per assistere allo show ha indossato un minidress in chiffon rosa con fiocco al collo firmato Gucci, stretto in vita da una cintura bustier.

L’abito di Emma Marrone è firmato Gucci

Il pezzo forte erano le calze a rete, che disegnavano un sensuale intreccio sulle gambe, e le maxi zeppe abbinate. Abito, calze e cintura sono in vendita sul sito del brand e costano rispettivamente 2.8oo euro, 155 euro e 680 euro. Per ripararsi dall'aria fresca della sera Emma ha appoggiato un blazer nero sulle spalle, completando l'outfit con un rossetto color prugna e una borsa rosa. Si tratta dell'iconica Gucci Diana, uno dei modelli più amati dalle star. Il modello sfoggiato da Emma Marrone costa 2.490 euro.

Le calze di Emma Marrone firmate Gucci

La borsa di Emma è il modello Gucci Diana

Un look da vera creatura della notte, tra l'innocenza femminile del fiocco e la sensualità del gioco di trasparenze. Emma Marrone è sempre glamour e al passo con le ultime tendenze: le calze a rete saranno il must have da sfoggiare anche d'estate?