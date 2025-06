video suggerito

Bianca Censori in body e calze a rete: è la regina dei nude look di cui parlano tutti Bianca Censori torna sui social, ovviamente in déshabillé: la compagna di Kanye West è la regina dei nude look sempre più audaci.

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori da quando è la compagna di Kanye West non ha mai rilasciato interviste, benché sia sulla bocca di tutti da mesi. Quando si vede in pubblico, è sempre in compagnia del rapper e a lungo è stata anche lontana dai social. Da poco ha riattivato il suo profilo Instagram, che usa con molta parsimonia. Dopo gli scatti con il top a rete, è tornata con nuove foto nelle Stories, ovviamente all'insegna del nude look, la sua firma stilistica.

Cosa nascondono i nude look di Bianca Censori

Il nude look è la firma stilistica di Bianca Censori, su cui in molti si sono interrogati in questi mesi. La modella ha alzato sempre più l'asticella, all'insegna della provocazione, con outfit uno più audace dell'altro. Questo l'ha resa chiacchieratissima, sulla bocca di tutti. Qualcuno pensa che non sia lei a decidere, ma che sia succube della volontà del compagno. Ci sarebbe lui, dunque, a "costringerla" a spogliarsi e lei sarebbe incapace di ribellarsi. È di questa idea l'ex fidanzata del rapper, la quale ha raccontato di essere stata trattata in passato, durante la loro relazione, nello stesso modo. "Gli piace che gli uomini desiderino la sua donna" ha detto.

Di questa opinione sono anche alcuni esperti in psicologia e linguaggio del corpo, i quali hanno letto nei movimenti e negli atteggiamenti della modella un certo fastidio, riconducibile a un'imposizione più che a una scelta. "Non è consapevole delle sue azioni" ha commentato una psicologa, dopo la tanto criticata apparizione della coppia ai Grammy Awards. In quell'occasione Bianca Censori indossava un velo trasparente sul corpo, senza biancheria.

Bianca Censori si spoglia ancora

Dopo i Grammy Awards, Bianca Censori è tornata su Instagram. Le nuove foto condivise sulla piattaforma la vedono indossare il capo must del suo guardaroba: è una fan del body. Questo è un modello nude sgambato con maxi scollatura rotonda, che ha abbinato a un paio di calze a rete nude e décolleté col tacco a spillo trasparenti. È tornata alla chioma corvina, dopo una breve fase bionda (ma era solo una parrucca). Quale sarà la prossima provocazione?