Bianca Censori con la parrucca bionda e il micro abito nudo: le nuove foto scattate da Kanye West

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Censori è tornata a far parlare di sé, del suo modo di vestire e del suo controverso rapporto con Kanye West. Attualmente coinvolto in una polemica con la ex moglie Kim Kardashian dopo aver pubblicato un brano della figlia North West, il rapper ha pensato bene di "ignorare" la questione sui social, preferendo usarli per condividere l'ennesimo scatto audace dell'attuale compagna. Bianca ha da pochissimi giorni debuttato con un profilo tutto suo e, dopo le prime foto in intimo trasparente, è tornata a posare con un look rivelatore e sensuale: ecco tutti i dettagli.

I leggings a rete nude di Bianca Censori

Che si tratti di un desiderio di Kanye West o semplicemente di una trovata pubblicitaria per sponsorizzare i progetti di coppia, non importa, l'unica cosa certa è che Bianca Censori non appare mai in pubblico "coperta". Agli ultimi Grammy ha addirittura sfilato nuda sul red carpet, venendo cacciata dall'evento poco dopo aver tolto il cappotto, e a quanto pare la cosa non l'ha fatta desistere dal continuare a mostrarsi semi nuda. Nelle ultime ore ha postato delle nuove foto sul suo profilo e a scattargliele è stato proprio Kanye West, che le ha condivise a sua volta con estremo orgoglio sull'account personale. La prima è un focus su fianchi e addome, esaltati da un paio di leggings-collant a rete in color nude indossati senza slip.

Bianca Censori, il nuovo look con la parrucca

La seconda foto postata da Bianca è invece a figura intera, realizzata sullo sfondo di un arredamento minimal che si abbina al suo look. La star indossa un micro dress completamente trasparente, un modello corto, con le spalline sottili e la scollatura generosa che lascia intravedere chiaramente il reggiseno e gli slip in tinta. A fare la differenza è l'acconciatura: se di solito Bianca sfoggia dei capelli cortissimi e scuri, ora ha un caschetto biondo e vaporoso con frangia e punte mosse. Naturalmente si tratta di una parrucca che ha usato per aggiungere un tocco di novità alla sua immagine e generare ancora una volta scalpore. Questa volta quale sarà stato l'obiettivo dello shooting all'insegna dell'audacia?

