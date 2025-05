video suggerito

Bianca Censori si spoglia ancora: collant trasparenti e top a rete nelle nuove foto social Bianca Censori è tornata a spogliarsi, questa volta per degli audaci scatti social: ecco i dettagli del look nudo che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

211 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori non è nuova alle provocazioni, anzi, da qualche anno a questa parte è diventata letteralmente la regina dei nude look. Che si tratti di un'imposizione del marito Kanye West o semplicemente di una trovata di marketing per far parlare di sé, non importa, l'unica cosa certa è che ogni volta che appare in pubblico sfoggia degli outfit "rivelatori" che non possono passare inosservati. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora una volta ma postando le foto sul suo profilo Instagram, peccato solo che la reazione dei followers sia stata tutt'altro che comprensiva: ecco per quale motivo la sua scelta di stile è stata considerata "scandalosa".

Il nuovo nude look di Bianca Censori

Se fino a qualche giorno fa si limitava a "imitare" Kim Kardashian, ex moglie del marito Kanye West, ora Bianca Censori ha fatto di più: si è spogliata ancora, condividendo un "trittico" all'insegna dell'effetto nudo sui social. Niente leggings, micro gonne o tanga sgambati, ha indossato un paio di collant velatissimi senza nulla sotto (anche se presumibilmente portava un perizoma adesivo "invisibile"), completando il tutto con un micro top a rete completamente traforato. Non sono mancati i tacchi alti e gli occhiali da sole da diva, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, esaltando così il long bob con la frangia.

Il nude look di Bianca Censori

Bianca Censori accusata di atti osceni

La cosa che forse Bianca Censori non si aspettava è che sarebbe finita al centro di pesanti critiche. Sebbene abbia spesso puntato su uno stile audace e provocante, in questa occasione sembra aver un tantino esagerato. In molti sui social l'hanno definita "inappropriata", chiedendosi per quale motivo non sia stata ancora arrestata per atti osceni in luogo pubblico. Secondo la legge degli Stati Uniti, infatti, non ci si può mostrare in pubblico in topless senza incorrere in multe da oltre 580mila dollari. Bianca avrebbe più volte trasgredito la norma ma, nonostante ciò, le è stato "perdonato" tutto. Come mai riesce sempre a mostrarsi in strada così?