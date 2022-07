Alessandra Amoroso al Tim Summer Hits è una dark lady: il minidress con le frange è perfetto per l’estate Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti speciali della seconda puntata del Tim Summer Hits. Sul palco si è trasformata in una dark lady ma, nonostante il total black possa sembrare un tantino “sobrio”, non ha rinunciato al glamour: ecco chi ha firmato il suo abito con le frange.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è entrata nel pieno e sono diversi gli artisti che si stanno sfidando a colpi di hit per trasformare la loro canzone nel tormentone di stagione. Ieri sera, ad esempio, su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, il programma musicale di presentato da Stefano De Martino e Andrea Delogu, e i cantanti del momento hanno calcato l'ambito palcoscenico, da Sangiovanni con un cuore tra i capelli ad Annalisa col completo "caramella". Tra le più eleganti non poteva che esserci Alessandra Amoroso: per l'occasione si è trasformata in una dark lady ma, nonostante la sobrietà del colore, non ha rinunciato al glamour.

Alessandra Amoroso in total black al Tim Summer Hits

Per Alessandra Amoroso l'estate 2022 è all'insegna dei successi e non solo perché la sua canzone Camera 209 sta scalando le classifiche, il prossimo 13 luglio terrà anche un concerto allo Stadio San Siro di Milano (traguardo che prima di lei era stato raggiunto solo da Laura Pausini, almeno quando si parla di artiste donne italiane). Al Tim Summer Hits ha parlato dell'emozione che prova in questi giorni che precedono l'evento e naturalmente non ha rinunciato allo stile. Sul palco di Rai 2 ha infatti incantato il pubblico col suo look: ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, trasformandosi in una dark lady dall'animo glamour.

Il minidress Kaos

Quanto costa l'abito con le frange di Alessandra Amoroso

Dopo la prima puntata col top di paillettes scintillante, Alessandra Amoroso è tornata al Tim Summer Hit ma questa volta in versione più "sobria". Ha indossato un minidress nero, un modello con lo scollo all'americana tempestato di esuberanti frange in tinta: è firmato Kaos e sul sito ufficiale del brand viene venduto a 209 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gioiello col tacco a spillo, mettendo così in risalto le gambe lunghe e snelle, e non ha rinunciato all'iconico caschetto con frangia mini che da mesi la contraddistingue. Cosa indosserà sul palco di San Siro? Essendo un'indiscussa icona di stile, di sicuro la cantante riuscirà ancora una volta a lasciare senza fiato i fan.