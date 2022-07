Annalisa al Tim Summer Hits col completo “caramella”: sul palco in blu elettrico coi cuissardes Annalisa è tornata sul palco al fianco dei Boomdabash, si è esibita sulle note di Tropicana sul palco del Tim Summer Hits. Per l’occasione ha sfoggiato un look “elettrico” in blu cobalto: completo “caramella”, cuissardes e maxi camicia in tinta.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, il programma musicale dell'estate di Rai 2 presentato da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Gli artisti che si sono esibiti sul palco sono stati moltissimi, da Sangiovanni col cuore tra i capelli ad Alessandra Amoroso con le frange. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Annalisa che, dopo aver rivelato il suo nuovo hair look con i capelli lunghissimi a Battiti Live, è tornata in tv al fianco dei Boomdabash. Si è esibita con la band sulle note di Tropicana, la loro hit dell'estate, e ancora una volta ha dimostrato di essere un'icona di stile: ecco chi ha firmato il suo look "da caramella" in blu elettrico.

Il look metallico di Annalisa

L'estate di Annalisa è più ricca che mai: complice il lancio di Tropicana, la hit destinata a diventare un tormentone, calca spesso i palcoscenici dei festival televisivi, dando sempre il meglio di lei in fatto di look. Per il Tim Summer Hits ha puntato sull'effetto metallizzato, ha infatti sfoggiato un completo blu elettrico "da caramella" che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Ha abbinato un con crop top strapless e una minigonna a vita alta coordinati (tutto firmato Renato Balestra e con dei drappeggi lungo la silhouette). Per completare il tutto ha scelto una camicia oversize in tinta, l'ha portata sbottonata, facendola cadere "distrattamente" sulle spalle.

Annalisa in Renato Balestra

Annalisa coi cuissardes in estate

Per quanto riguarda le scarpe, Annalisa ha scelto un modello insolito per l'estate. Niente sandali, mules o décolleté, al Tim Summer Hits la cantante ha sfoggiato degli audaci stivali cuissardes col tacco a spillo, un modello sempre di Renato Balestra in camoscio blu cobalto che le ha fasciato le gambe fin sopra al ginocchio. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo così in risalto le lunghezze extra, mentre per il beauty look ha optato per un make-up coordinato all'outfit (con tanto di smalto in tinta). In quante prenderanno ispirazione da lei durante le loro vacanze, magari durante le serate più fresche?