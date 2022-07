Sangiovanni cambia look per l’estate: al Tim Summer Hits con il cuore biondo tra i capelli Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits su Rai 2 e tra gli artisti che si sono esibiti sul palco c’era anche Sangiovanni. Per l’estate il cantante ha cambiato look: ha sempre i capelli rasati ma ora ha aggiunto un cuoricino ossigenato sulla nuca.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è tornato in tv: dopo aver girato l'Italia in tour ottenendo un enorme successo, ieri sera è stato tra gli ospiti della seconda puntata del Tim Summer Hits, il programma musicale dell'estate di Rai 2 presentato da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Per l'occasione non ha rinunciato al suo stile street e casual, presentandosi sul palco in bermuda e t-shirt oversize. La cosa particolare è che ha cambiato hair look aggiungendo un dettaglio originale e iper romantico alla sua chioma. Come se non bastasse, non ha rinunciato alla collanina dedicata alla fidanzata Giulia Stabile, a prova del fatto che la loro storia d'amore va ancora a gonfie vele a più di un anno dalla fine di Amici di Maria De Filippi.

Il look coi bermuda di Sangiovanni

Per il ritorno sul palcoscenico televisivo Sangiovanni ha puntato tutto sullo stile casual e oversize che da sempre lo contraddistingue. Ha abbinato una t-shirt maxi in arancione a un bermuda lungo fin sotto alle ginocchia, un modello cargo in beige con i tasconi laterali in arancio. Per completare il tutto ha scelto un paio di calzettoni in tinta portati a vista e delle originali sneakers forate e dalla forma futuristica che a primo impatto sembrano essere delle ciabatte. Chi ha firmato il look? Diesel, brand a cui il cantante si affida da diversi mesi. Non ha rinunciato alla collana col nome Giulia, così da aggiungere un tocco dolce e romantico all'outfit.

Sangiovanni in Diesel

Sangiovanni tornerà ai capelli lunghi dopo l'estate

A fare la differenza nel look di Sangiovanni sul palco del Tim Summer Hits è stata l'acconciatura. Già da diversi mesi il cantante ci ha dato un taglio netto dicendo addio al caschetto, ora porta i capelli rasati ma la cosa particolare è che ha aggiunto un dettaglio super romantico alla chioma. Sul lato destro della nuca ha realizzato un cuoricino con una tintura biondo ossigenato. Intervistato nel backstage dell'evento ha poi spiegato che questa è la sua pettinatura dell'estate, poi a partire da settembre tornerà a farsi crescere li capelli, così da arrivare a Sanremo ancora una volta col caschetto lungo. Avrà così preannunciato che parteciperà ancora al Festival?