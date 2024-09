video suggerito

Elettra Lamborghini cambia look: chiude il tour coi capelli biondi Per l'ultima tappa del suo Elettraton Tour 2024, la cantante ha puntato su una chioma schiarita, coordinata al look color oro.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini

L'Elettraton Tour 2024 di Elettra Lamborghini si è chiuso in grande stile, con l'ultima tappa di Bonorva (Sassari). Come l'anno scorso, anche questa estate la cantante l'ha trascorsa in compagnia dei suoi fan, cantando e ballando per loro sul palco: è il suo mondo, la sua dimensione, quella che ama di più per esprimersi. Archiviato il tour, quale sarà il prossimo progetto all'orizzonte per lei?

Elettra Lamborghini cambia look in tour

Da maggio a settembre, Elettra Lamborghini è stata impegnatissima col suo Elettraton Tour, che ha ripetuto dopo il successo dello scorso anno. Anche stavolta, la Twerking Queen ha portato in giro per l'Italia la sua musica e le sue hit. Dire fare baciare è l'ultimo singolo rilasciato a giugno, realizzato in collaborazione con Shade, che ha fatto da colonna sonora dell'estate. La data di Bonorva ha chiuso il ciclo cominciato mesi fa a Carloforte, sempre in Sardegna. Tappa dopo tappa, la cantante ha sfoggiato dei look coloratissimi, come sempre del resto. Ama giocare, divertirsi con i look, cambiare sempre.

Dopo il debutto in argento è passata per il lilla, il verde, il rosa, l'azzurro: in ogni concerto ha sfoggiato un look di un colore diverso, ma con un filo conduttore. Il capo must è stato il body, declinato in diverse varianti, da quello con i guanti coordinati a quello tempestato di strass. Non si è accontentata di studiare solo l'abbigliamento: ha anche coordinato l'hairstyle! Ha infatti quasi sempre abbinato il colore dei capelli a quello dell'outfit. Dopo le trecce rosa extra volg, è stata la volta del biondo per la chiusura del tour.

A Bonorva, infatti, la cantante ha indossato un body color oro con calze a rete e ha optato per una chioma più chiara rispetto al consueto castano scuro, il suo colore naturale, quello con cui siamo abituati a vederla. Si tratta sicuramente di un'acconciatura provvisoria, non di un cambio look definitivo. Per l'occasione ha puntato su delle ciocche bionde che hanno dato un tocco più glaciale al look.