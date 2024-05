Elettra Lamborghini in bianco a Da vicino nessuno è normale: chi ha firmato l’abito fasciante

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Da vicino nessuno è normale è il nuovo programma di Alessandro Cattelan che va in onda ogni lunedì su Rai 2 in prima serata. Settimana dopo settimana il conduttore si diverte a raccontare le manie più originali degli esseri umani, il tutto senza rinunciare né alla sua innata ironia, né tantomeno agli ospiti famosi. Dopo che i The Kolors e Tananai lo hanno accompagnato nella puntata di debutto, questa volta al suo fianco ci sono stati grandi nomi come Angelina Mango, Cecilia Rodriguez ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima è tornata sul palco a pochi giorni dal 30esimo compleanno e per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ecco chi ha firmato il look total white con drappeggi e dettagli gioiello.

Chi ha firmato l'abito bianco di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è tornata in tv, lo ha fatto per Alessandro Cattelan, al cui fianco ha rivelato tutta la sua innata ironia. Per l’occasione ha deciso di abbandonare le stampe animalier e le trasparenze audaci che tanto ama, ha preferito un look candido e sobrio ma ugualmente sensuale.

Elettra Lamborghini in bianco da Cattelan

Seguita dallo stylist di fiducia Nicolò Grossi, ha indossato un abito total white dalla silhouette aderente firmato Top Trend. Si tratta di un modello in jersey elasticizzato con maniche lunghe, scolla a barca e gonna drappeggiata arricchita sui fianchi da applicazioni floreali “unite” da un nastro in tinta. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 240 euro.

Abito Top Trend

Elettra Lamborghini con gli accessori sparkling

Nel look total white di Elettra Lamborghini non poteva mancare qualche dettaglio appariscente. La cantante ha puntato su degli accessori dall’effetto sparkling, dai gioielli scintillanti di Leo Pizzo ai sandali gioiello di 3juin, per la precisione un modello con tacco alto e fascette tempestate di cristalli (prezzo 418 euro). Per lei niente capelli sciolti, ha preferito un’acconciatura raccolta e tirata con una serie di micro trecce che formano uno chignon alto. Così facendo ha messo in risalto il viso e il make-up dai toni naturali. In quanti sognano di rivedere ancora una volta Elettra Lamborghini stabilmente in tv?

Elettra Lamborghini in Top Trend