Elettra Lamborghini si trasforma in iena ma col tailleur leopardato

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il programma di inchieste di Italia 1 che ormai da anni intrattiene il pubblico il martedì sera. Questa edizione è stata contraddistinta da parecchi cambiamenti, primo tra tutti quello nella conduzione, affidata non più a Belén Rodriguez ma a Veronica Gentili. La struttura della trasmissione, invece, è rimasta la stessa: al di là dei numerosi servizi di denuncia, ad attirare le attenzioni del pubblico ogni settimana sono gli ospiti speciali che salgono sul palco con un proprio monologo. Ieri è stato il turno di Elettra Lamborghini, che ha pensato bene di rispettare il "dress code" da iena ma in versione animalier, così da rimanere fedele al suo stile.

Elettra Lamborghini a Le Iene veste leopardata

Elettra Lamborghini è stata l'ospite speciale della puntata de Le Iene andata in onda ieri, martedì 30 gennaio 2024. Sul palco ha parlato di adozione, denunciando le incredibili difficoltà che gli aspiranti genitori sia in Italia che all'estero devono affrontare per accogliere in famiglia un bambino in difficoltà, dai cavilli burocratici alle elevatissime cifre da pagare per portare a termine le pratiche. Per affrontare un discorso tanto delicato non ha rinunciato allo stile, anzi, è rimasta fedele alla sua passione per il glamour e per l'animalier. Prima dell'inizio della trasmissione aveva anticipato il look sui social, fotografandosi nel backstage al motto di "Prof Elettra".

Elettra Lamborghini a Le Iene

Chi ha firmato il tailleur animalier di Elettra Lamborghini

Come da tradizione, ha rispettato il dress code da "iena" che prevede tailleur mannish abbinato a cravatta e camicia, solo che lo ha declinato a modo suo, ovvero con un tocco leopardato. Elettra ha indossato un completo firmato Dolce&Gabbana, un modello caratterizzato da pantaloni a sigaretta e blazer monopetto lungo fino al fondoschiena.

Elettra Lamborghini in Dolce&Gabbana

A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri, i piercing e gli anelli scintillanti. Insomma, la cantante è riuscita ad aggiungere il suo tocco "graffiante" anche a un look solitamente considerato iper formale: la partecipazione a Le Iene anticiperà un futuro ritorno in tv?