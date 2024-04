Maria De Filippi ad Amici dice addio agli abiti di lusso: il tailleur rosso costa poco più di 100 euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 20 aprile, va in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 arrivato alla sua fase serale che settimana dopo settimana vede sfidarsi i ragazzi di questa edizione tra acuti, barre e passi di danza. Al di là delle sfide andate in scena, prima tra tutte quella tra Sara e Lil Jolie, la vera protagonista è stata ancora una volta la "padrona di casa". Ormai da anni ha rivoluzionato il suo armadio dicendo addio agli abiti formali, ora punta tutto su uno stile glamour ma allo stesso tempo sempre elegante e impeccabile. Se nei precedenti appuntamenti con la trasmissione aveva osato tra camicie a fiori e completi in lurex, ora è tornata ai suoi tanto amati tailleur colorati ma in una insolita versione low-cost.

Maria De Filippi dice addio alle griffe

Maria De Filippi è la regina della tv e non solo perché è capace di trasformare ogni suo programma in un successo, è riuscita anche a distinguersi con uno stile moderno e sofisticato, mai banale o eccessivo. Da sempre appassionata dei classici tailleur, è tornata a indossarli dopo qualche settimana di "pausa".

Maria De Filippi in rosso ad Amici

Già nella scorsa puntata di Amici aveva scelto un completo mannish ma in una versione sparkling tempestata di paillettes nere, ora invece ha puntato tutto su un colore vitaminico, il rosso fuoco. La cosa particolare è che ha temporaneamente abbandonato i capi griffati di Alexander McQueen, Victoria Beckham o Saint Laurent, questa volta si è affidata a uno dei colossi della moda low-cost.

Maria De Filippi col tailleur rosso

Chi ha firmato il tailleur rosso di Maria De Filippi ad Amici

Chi ha firmato il tailleur fiammante indossato da Maria De Filippi ad Amici? Zara, il colosso spagnolo del fast fashion. Il blazer è aderente e avvitato con collo a revers e tasche applicate sulla parte anteriore, mentre i pantaloni sono leggermente oversize e dal taglio maschile, hanno le tasche laterali e delle pinces sul davanti.

Il tailleur di Zara

Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti rispettivamente a 69,95 e 49,95 euro (dunque a prezzi decisamente più abbordabili rispetto a quelli degli abiti griffati solitamente sfoggiati da Maria). A completare il tutto non sono mancati né i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps color nude, né gli occhiali tondi con la montatura gold, ormai suo tratto distintivo. Insomma, la conduttrice ha messo in atto l'ennesima svolta di stile, questa volta all'insegna del low-cost.

Maria De Filippi in Zara ad Amici