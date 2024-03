video suggerito

Maria De Filippi cambia stile: nella seconda puntata di Amici col completo effetto lurex Nella seconda puntata del serale di Amici, Maria De Filippi ha optato per un completo abbinato a tacchi alti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi

Anche questa edizione di Amici è entrata nel vivo, nella sua fase più importante: quella del serale. Il talent di Maria De Filippi ha abituato il pubblico, di anno in anno, alle esibizioni di giovani promesse del mondo della musica e del ballo. Ora a giocarsi la vittoria sono rimasti in 13, suddivisi in tre squadre: Lucia, Nicholas, Sofia, Mida e Sarah Toscano (con Lorella Cuccarini – Manuel Lo), Petit, Holden, Dustin e Marisol (con Rudy Zerbi – Alessandra Celentano), Lil Jolie, Martina, Gaia e Giovanni (con Anna Pettinelli – Raimondo Todaro). Chi di loro alzerà la coppa nella finale di sabato 18 maggio? Rispetto alla puntata del debutto, nella seconda la padrona di casa ha sfoggiato uno stile diverso.

Il look di Maria De Filippi nella seconda puntata

Se per il debutto al serale la padrona di casa ha optato per l'intramontabile tailleur, nella seconda puntata la conduttrice ha cambiato stile. Solitamente, i completi sono il must have del suo guardaroba, che alterna sapientemente a tubini midi: questi ultimi hanno fatto da filo conduttore, per esempio, nelle puntate conclusive di C'è Posta Per Te, dove ha sfoggiato lo stesso modello a tinta unita in ben tre colori differenti, dimostrando un certo gradimento per l'abito aderente a maniche corte firmato Victoria Beckham.

Nella seconda puntata di Amici, c'è stato un cambiamento, orientato verso la scelta nuovamente di un completo, ma diverso dai soliti. Si tratta di un coordinato composto da cardigan e pantaloni. Il capo spalla ha le maniche lunghe e gli immancabili bottoncini sul davanti, mentre i pantaloni sono morbidi e a gamba larga, leggermente svasati all'altezza delle caviglie, scivolano leggerissimi addosso.

Entrambi presentano una sottile plissettatura mentre il tessuto, un elegante color bronzo, ha un leggero effetto lurex. Maria De Filippi ha completato l'outfit con una canotta bianca e un paio di décolleté nude effetto velluto, con tacco alto. Con la sua eleganza, la conduttrice riesce sempre a imporsi con classe e discrezione, risultando sempre impeccabile e professionale, ma con stile.