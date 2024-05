video suggerito

I 30 anni “leopardati” di Elettra Lamborghini: la festa a tema animalier in coordinato con Afrojack Elettra Lamborghini ha compiuto 30 anni ieri e ha pensato bene di fare le cose in grande. Ha organizzato un maxi party a tema animalier, vestendosi in coordinato col marito Afrojack. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 17 maggio, è stata una giornata davvero speciale per Elettra Lamborghini: ha compiuto 30 anni e ha voluto festeggiare in gran stile. Da qualche anno a questa parte ha deciso di prendersi una pausa dalla tv per dedicarsi alla vita matrimoniale e, fatta eccezione per un programma comico su Tv8, è praticamente impossibile vederla sul piccolo schermo, preferisce seguire il marito Afrojack in tour in giro per il mondo con i suoi show di musica elettronica. Per questo compleanno speciale, però, è tornata alla mondanità organizzando un maxi party con gli amici più cari. Il tema della serata? Naturalmente la stampa animalier, la stessa che ha tatuata sul fondoschiena.

La festa animalier di Elettra Lamborghini

La festa per i 30 anni di Elettra Lamborghini si è tenuta a Officina Milano, è lì che la cantante ha riservato un'intera sala per accogliere gli amici e le persone care. Naturalmente ha chiesto un allestimento che la celebrasse nel modo migliore, ovvero con pareti e dettagli a stampa animalier.

I 30 anni di Elettra Lamborghini

Balli scatenati, brindisi e foto di rito sullo sfondo di un cartonato su cui troneggia la scritta "Elettra 30": la serata non poteva che concludersi con una enorme torta personalizzata con candeline col suo nome diversi "piani", tutti decorati con iconiche fantasie animalier, da quella leopardata a quella zebrata, fino ad arrivare agli occhi penetranti di un leopardo.

La torta per i 30 anni di Elettra Lamboghini

Elettra Lamborghini con la tutina trasparente per i 30 anni

Il tratto distintivo di Elettra Lamborghini? Il maxi tatuaggio leopardato su fianco e fondoschiena ed è proprio a questo dettaglio che si è ispirata la sua festa di compleanno. Per celebrare i 30 anni ha organizzato un maxi party a tema animalier, chiedendo a tutti gli ospiti di rispettare il dress code "wilde".

Il look animalier di Elettra Lamborghini

Naturalmente, però, è stata lei la regina della serata: sulle note di Crazy in Love di Beyoncé ha fatto il suo ingresso trionfale in una sensuale tutina fasciante e trasparente total black ma interamente decorata con la stampa leopardata. Ha poi aggiunto uno strascico di raso con un maxi fiocco sulla schiena e un paio di mules "pelose". Il marito Afrojack non ha potuto fare a meno di vestirsi in coordinato con lei, sfoggiando una tuta animalier di raso con camicia e pantaloni abbinati.

Elettra e Afrojack in coordinato