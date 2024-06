video suggerito

Elettra Lamborghini in vacanza a Ibiza, il bikini che non passa mai di moda è animalier Bikini zebrato black&white per Elettra Lamborghini, che è volata a Ibiza col marito Afrojack. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elettra Lamborghini

Tra una data e l'altro del suo Elettraton Tour, Elettra Lamborghini si sta godendo un po' di vacanza. La cantante anche quest'anno sarà impegnata con una serie di concerti ed eventi estivi, date che la porteranno da nord a sud del Paese per esibirsi davanti ai suoi fan. Il debutto c'è stato a Caloforte in Sardegna, la data di apertura (in cui si è vestita d'argento). A luglio, invece, sarà a Otranto ospite di Battiti Live. È sicuramente una delle protagoniste di questa estate musicale: ha da poco lanciato il suo singolo in collaborazione con Shade, dal titolo Dire Fare Baciare.

Elettra Lamborghini in vacanza con Afrojack

Elettra Lamborghini è tornata in uno dei suoi posti del cuore: vola a Ibiza ogni estate, alla ricerca di relax. Ora è col marito Afrojack, una romantica vacanza di coppia in attesa di riprendere gli impegni di lavoro. La cantante, conosciuta per il suo stile colorato e appariscente, non ha dubbi, quando si tratta di abbigliamento: la sua stampa preferita è quella animalier.

La ama a tal punto, da essersela anche tatuata! È inconfondibile il tattoo su gluteo e fianco sinistro: il lato B maculato è diventato il suo segno di riconoscimento e ha deciso di non rinunciarvi, mentre ha preferito rimuovere diversi altri tatuaggi che aveva sul corpo, che non sentiva più suoi.

Leggi anche Elettra Lamborghini in viaggio non rinuncia al lusso: maxi borsa e trolley valgono oltre 50mila euro

Anche quando si tratta di abbigliamento balneare lo stile non cambia e l'animalier ritorna molto spesso nelle sue scelte di stile per il mare. Stavolta non ha scelto il maculato, ma lo zebrato. Il due pezzi ha un tanga molto sgambato e un reggiseno a triangolo, in black&white.

Collana Van Cleef & Arpels

Al collo della cantante spicca una collana molto famosa: è di Van Cleef & Arpels, il brand preferito della regina Camilla. È il modello Vintage Alhambra a 10 motivi, in oro giallo e onice: costa 9700 euro.

L'animalier è la stampa che non passa mai di moda in spiaggia, perfetta per look grintosi e decisi, di carattere. È una fantasia che si abbina benissimo a capi monocolore: un pareo, un copricostume, una camicia di lino. L'ideale sono i colori neutri, ma chi davvero vuole osare può puntare su nuance accese e vivaci, anche fluo.